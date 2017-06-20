В Красноярском крае завершили обработку лесов, зараженных сибирским шелкопрядом

КРАСНОЯРСК, 20 июня. /ТАСС/. Красноярский край завершил обработку специальными препаратами лесов в Енисейском районе, пораженных сибирским шелкопрядом. Об этом сообщило министерство лесного хозяйства со ссылкой на главу ведомства Владимира Векшина.

"Работа проведена колоссальная. Красноярский край впервые в новейшей истории осуществил такую масштабную авиационную обработку лесных участков, поврежденных сибирским шелкопрядом. Свою роль сыграла и погода, поскольку для эффективной обработки очень важны благоприятные метеоусловия", - заявил министр. Всего, начиная с 27 мая, обработано 514 тысяч гектаров леса. В мероприятиях были задействованы около 80 человек и более 30 единиц техники, в том числе самолеты Ан-2, которые совершили 1517 вылетов из Енисейска и Ярцево.

Лес обрабатывали с помощью смеси биопрепарата "Лепидоцид СК" и химического препарата "Димилин СП", часть участков обрабатывали с применением химического препарата "Клонрин, КЭ" - системного инсектицида нового поколения.

Сибирский шелкопряд - крупная бабочка, гусеницы которой питаются хвоей большинства хвойных деревьев, встречающихся в Сибири. Очаги заражения наблюдались также и в лиственных лесах. Как сообщал ранее ТАСС, очаг распространения шелкопряда составляет почти 890 тыс. га. Он был выявлен осенью 2015 года, тогда его площадь составляла несколько десятков тысяч гектаров.

Последствия нашествия шелкопряда можно устранить сплошной санитарной рубкой. Если зараженный лес не трогать, это приводит к образованию непроходимых завалов, мертвые и сухие деревья быстро загораются от молний, что приводит к масштабным пожарам. Ранее массовое размножение сибирского шелкопряда происходило в крае в 1950-х, 1970-х, 1994 - 1996 годах, что приводило к полной гибели хвойных деревьев на месте вспышки. Сейчас общая площадь лесного фонда края превышает 160 млн га.