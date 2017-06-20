Новосибирский авиационный институт готовит к запуску новый легкий самолет

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НОВОСИБИРСК, 20 июня. /ТАСС/. Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. Чаплыгина (СибНИА) завершает статические испытания самолета ТВС-2ДТС на базе Ан-2 и ведет переговоры с Улан-Удэнским авиационным заводом о выпуске первых пяти машин. Об этом сообщил во вторник на выставке НТИ-ЭКСПО в рамках форума "Технопром-2017" главный маркетолог института Юрий Колеватов.
"Мы завершаем этап разработки цельнокомпозитного легкого самолета ТВС-2ДТС. Сейчас проходят статические испытания всего корпуса, скоро поднимем в воздух. Для запуска серийного производства необходимо выпустить пять экземпляров. Мы ведем переговоры на эту тему с Улан-Удэнским авиационным заводом", - сказал он, добавив, что самолет будет представлен на международном авиасалоне "МАКС 2017".
Отличие нового самолета, по словам Колеватова, от других моделей легких самолетов ТВС-2МС и ТВС-2ДТ заключается в том, что он полностью цельнокомпозитный. Преимущество самолетов такого типа - возможность взлетать и садиться на неподготовленных площадках. "Самолет может использоваться в недоступных районах, на Севере, в сельском хозяйстве, для тушения пожаров", - отметил собеседник агентства, уточнив, что полезная нагрузка ТВС-2ДТС - 3,5 тонны, дальность полета - 1,5 тыс. км.
V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно-промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает главным информационным партнером форума.