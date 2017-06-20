Заказы НИИ Томского госуниверситета от оборонных структур составляют до 400 млн руб. в год

НОВОСИБИРСК, 20 июня. /ТАСС/. Научно-исследовательские институты при Томском государственном университете (ТГУ) в год выполняют заказов силовых и оборонных структур на 300-400 млн рублей. Об этом сообщил во вторник в рамках форума "Технопром" в Новосибирске проректор по научной работе ТГУ Иван Ивонин.

"Если говорить о взаимодействии вузов и оборонного комплекса, в нашем университете, по крайней мере, два НИИ и не прекращали работать с этими структурами, причем это и силовые структуры и оборонные. Надо сказать, что в последние годы это взаимодействие даже усилилось, и фактически объемы, которые мы выполняем в интересах этих структур уже порядка 300-400 млн рублей в год", - сказал он.

Ивонин добавил, что оборонные предприятия в последнее время всерьез заинтересованы в увеличении доли гражданской продукции и производстве товаров двойного назначения. В марте вуз посетила делегация специалистов "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". "Мы наметили конкретные шаги", - отметил он.

V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно-промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает главным информационным партнером форума.