Заказы НИИ Томского госуниверситета от оборонных структур составляют до 400 млн руб. в год

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НОВОСИБИРСК, 20 июня. /ТАСС/. Научно-исследовательские институты при Томском государственном университете (ТГУ) в год выполняют заказов силовых и оборонных структур на 300-400 млн рублей. Об этом сообщил во вторник в рамках форума "Технопром" в Новосибирске проректор по научной работе ТГУ Иван Ивонин.
"Если говорить о взаимодействии вузов и оборонного комплекса, в нашем университете, по крайней мере, два НИИ и не прекращали работать с этими структурами, причем это и силовые структуры и оборонные. Надо сказать, что в последние годы это взаимодействие даже усилилось, и фактически объемы, которые мы выполняем в интересах этих структур уже порядка 300-400 млн рублей в год", - сказал он.
Ивонин добавил, что оборонные предприятия в последнее время всерьез заинтересованы в увеличении доли гражданской продукции и производстве товаров двойного назначения. В марте вуз посетила делегация специалистов "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". "Мы наметили конкретные шаги", - отметил он.
V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно-промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает главным информационным партнером форума.