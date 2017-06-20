Иркутская Корпорация развития вложит 100 млн рублей в модернизацию теплиц

НОВОСИБИРСК, 20 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Корпорация развития Иркутской области вложит 100 млн рублей в строительство теплиц и распределительного центра - овощехранилища. Об этом сообщил во вторник ТАСС в кулуарах международного форума технологического развития "Технопром" в Новосибирске генеральный директор корпорации Олег Севрюков.

"Тема развития тепличных хозяйств - для нас приоритетная в агропромышленного комплекса. На базе регионального предприятия - тепличного хозяйства "Искра" (принадлежит Иркутской области) мы участвуем в программе его долгосрочного развития, инвестиции корпорации в проект - 100 млн рублей", - сказал он, не уточнив общий объем инвестиций в проект.

По его словам, первый этап - строительство зимних теплиц, далее будет запущено овощехранилище, где будет предусмотрено и хранение, и переработка, и фасовка, и отгрузка продукции - всего 10 тыс. тонн картофеля и 7,5 тыс. тонн других овощей. "Пока овощная продукция в Иркутскую область завозится из других регионов и сопредельных государств, поэтому производство овощей в зимний период для нас приоритетное направление", - добавил Севрюков.

Он отметил, что работы по строительству начнутся уже в текущем году и закончатся через два года. "Это пилотный проект, далее мы планируем запустить еще несколько таких проектов в других районах области", - уточнил Севрюков.

V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно- промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает главным информационным партнером форума.