На "Технопроме-2017" представили лечащую зубную щетку с минералами

НОВОСИБИРСК, 20 июня. /ТАСС/. Ученые Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) создали зубную щетку с подложкой из витаминов и природных микроэлементов. Как сообщила во вторник ТАСС один из разработчиков Ксения Сандрос, щетка способна лечить и предотвращать заболевания полости рта.

"Обычная зубная щетка хорошо справляется с очищением передних плоских зубов, но у коренных зубов есть дополнительные грани, с которыми она не справляется. У нашей щетки изменены угол наклона щетинок, длина и жесткость. Кроме того, щетинки имеют пористую структуру, благодаря чему в них из подложки проникают природные микроэлементы и минералы", - сказала Сандрос.

По ее словам, подложка представляет собой высушенную при определенной температуре таблетку из микроэлементов и витаминов. Так, щетка позволяет заживлять микротрещины, раны, способствует регенерации, а также предотвращает появление простудных заболеваний и повышает иммунитет.

Сандрос отметила, что даже у зубных щеток известных зарубежных марок максимум два угла наклона щетинок - у томской щетки их три. Уже получен опытный образец, который тестирует фокус-группа под наблюдением стоматологов. Стоить такая щетка при серийном производстве будет порядка 70 тыс. рублей.

Разработка была представлена на научно-технологической и инновационной (НТИ) выставке в рамках V Международного форума технологического развития "Технопром-2017". ТАСС является генеральным информационным партнером форума "Технопром", который проходит в Новосибирске 20-22 июня.