Олимпийский характер: как Сибирь и Дальний Восток стали базой подготовки сборных команд РФ

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сибирь и Дальний Восток уже стали площадками для подготовки российских спортсменов к трем ближайшим Олимпийским играм: 2018 года в Южной Корее, 2020-го в Токио и 2022-го в Пекине. Однако если Сахалинская область уже сейчас готова принять горнолыжников и биатлонистов, а фристайлисты заменили базу в Канаде на Кузбасс, то в Приморском крае пытаются решить проблему с подведомственностью земель для возведения объектов.

Между тем создание спортивной инфраструктуры - вопрос федерального значения: в конце мая президент РФ Владимир Путин поручил создать в Сибири и на востоке страны условия для подготовки российских спортсменов. Благодаря Олимпийским играм регионы получили возможность обрести современные спортивные объекты, которые станут достоянием граждан. О том, как за Уралом готовятся к самым масштабным соревнованиям планеты - в материале ТАСС.

Тренировки уже идут

Климат и рельеф - то, что делает Россию за Уралом интересной для олимпийцев. Регионы Сибири и Дальнего Востока традиционно привлекательны для спортсменов-зимников благодаря хорошему снегу, длинному сезону (снег лежит с ноября по май) и обширной карте трасс. Сильная тренировочная база создана в Кемеровской области, на Сахалине и в Хабаровском крае. Если ранее российские спортсмены тренировались за границей, то теперь предпочитают российские склоны - в Кузбассе на курорте "Горная Саланга" работает Центр спортивной подготовки по фристайлу, аналогов ему в Сибири нет.

Прошлым летом здесь впервые тренировалась сборная РФ по могулу (дисциплине фристайла, в которой сочетаются катание на горных лыжах по бугристому склону и прыжки с трамплина). Уже этим летом курорт ждет три сборные: по ски-кроссу, слоупстайлу и могулу.

"До этого все сборные тренировались только за рубежом. К нам они в прошлый раз приехали из Канады, где подготовка обходилась дороже. Это полноценное импортозамещение", - сказал ТАСС директор кузбасского курорта "Горная Саланга" Дмитрий Андрющенко. Спортсменам необходимы и акклиматизация, и тренировки в условиях, подобных тем, в которых им предстоит сражаться за олимпийский пьедестал.

Курорт Белокуриха Алтайского края стал базой для подготовки биатлонистов - там построили современный биатлонный комплекс с лыжероллерной трассой и стрельбищем. При этом, по словам вице-президента Союза биатлонистов России Владимира Барнашова, там созданы условия и для того, чтобы привести организм в надлежащее состояние и укрепить здоровье.

Перед Олимпиадой-2018 базами сборных России по горнолыжному спорту и биатлону станут спортивные объекты Сахалинской области. Там, по данным регионального минспорта, и будет проходить акклиматизация олимпийцев и тренировки на снегу, похожем на южнокорейский.

Также базой для подготовки национальных команд готов стать Хабаровский край, в том числе и к Играм 2022 года. По словам заместителя председателя краевого комитета по физической культуре и спорту Ольги Мальцевой, в регионе есть необходимая инфраструктура для хоккеистов, лыжников и фигуристов, работает Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации.

Работа на перспективу

В регионах, где к вопросам развития физической культуры и спорта подходят рачительно, спортивными сооружениями будут пользоваться не только олимпийцы, но и обычные граждане. В Камчатском крае намереваются реализовать масштабный проект у подножия Авачинского вулкана на высоте 800 метров над уровнем моря, построив там тренировочный центр для летней подготовки национальных сборных. Он будет рассчитан на круглогодичный прием спортсменов, но акцент в работе сделают именно на летнюю подготовку команд - снег на камчатских вулканах лежит даже в августе.

"Самостоятельно сборные России еще в прошлом году приезжали к нам. Мы инициировали создание подобной базы с Виталием Мутко (вице-премьером РФ - прим. ТАСС), который согласился выделить на строительство центра порядка 100 млн рублей", - пояснил заместитель председателя правительства Камчатского края Валерий Карпенко, отметив, что использовать базу в дальнейшем будут и туристы, и жители Камчатского края.

Использовать свои объекты не только для подготовки сборной РФ к Олимпиаде-2018, но для участников международных соревнований "Дети Азии", намерены и в Сахалинской области. Здесь к 2018 году появятся две новые ледовые арены и спортивный центр для прыгунов на лыжах с трамплина. Уже осенью 2017 года должны ввести объекты первой очереди биатлонного комплекса.

В Алтайском крае, по словам президента Федерации фристайла России Алексея Курашова, намерены работать на перспективу развития этого спорта - начинать с тренировок молодежи, и встраивать снежный спорт в туризм. На площадке горнолыжного комплекса "Авальман" в Барнауле запланировано строительство трассы для ски-кросса, Федерация фристайла в крае уже создана, идет получение госаккредитации.

В Сибири заинтересованы принимать и готовить не только представителей зимних видов спорта. Замглавы департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Дмитрий Пронин сообщил ТАСС, что в Новосибирске на третий квартал 2018 года запланировано завершение строительства Регионального центра спортивной гимнастики площадью более 7 тыс. кв. метров. Это учебно-тренировочный центр для подготовки сборных команд стоимостью около 500 млн рублей, который финансируется из областного и федерального бюджета. В прошлом году в Новосибирске введен в эксплуатацию Региональный центр фехтования.

Проблемы на местах

Не все регионы готовы принимать спортсменов - у одних не хватает объектов, либо имеются проблемы с финансированием, у других возникли сложности с подбором земельных участков. В Приморском крае, по данным местного департамента физкультуры и спорта, планируется построить три новых крупных объекта для подготовки сборных РФ к Олимпийским играм в Токио и Пекине. Это легкоатлетический манеж, дворец единоборств, дворец игровых видов спорта.

Однако разработчики проектов уже столкнулись с проблемами - в проекте планировки полуострова Саперный (крупнейший полуостров о. Русский) строительство запланировано на земле Минобороны РФ. Вопрос по отведению этой территории не решен, как и вопрос по проектированию и дополнительным федеральным средствам.

В Иркутской области другая проблема - местные бобслеисты за последнее время завоевали уже три золота, но подготовительной базы, по словам тренера олимпийских чемпионов по бобслею Павла Колоедова, фактически нет: площадка в Братске и стадион "Труд" морально устарели.

"Нужно совместить спортивную инфраструктуру с турбизнесом на площадке турбазы "Ворота Байкала" по примеру популярной бобслейной трассы в Швейцарии. Она была бы привлекательной за счет любительского бобслея, но бизнес будет инвестировать туда только при полной ответственности государства за вложения в инфраструктуру", - считает тренер.

Подобная проблема с нехваткой финансирования и инфраструктуры возникла и у омских параспортсменов-фехтовальщиков, которые только на последнем чемпионате Европы завоевали семь золотых медалей. Они тренируются на двух площадках, но в велоцентре, по словам заслуженного тренера России Валерия Пуртова, занимаются только четыре человека, которые выступают на мировых первенствах, - залы маленькие и расширяться некуда.

Омской команде не хватает и средств на покупку инвентаря - каждому спортсмену нужна индивидуальная экипировка. Минспорт оплачивает командировки ведущим спортсменам, качественный инвентарь для сборников приобрел паралимпийский комитет, сборы к Паралимпиаде оплачивал директор Межрегиональной корпорации развития Иван Поляков - сам бывший фехтовальщик. Вопрос по остальным 15 спортсменам пока не решен.

Иностранные спортсмены готовятся в РФ

В то же время большая часть регионов Сибири и Дальнего востока готова принимать не только российских спортсменов - многие гости из-за рубежа уже не первый год верны именно российским площадкам, т.к. высоко оценили и климат, и инфраструктуру. К примеру, хабаровскую базу уже 15 лет ежегодно посещают лыжники сборной команды КНР для подготовки на первом снегу. Здесь проводила подготовку к чемпионату мира в Южной Корее и белорусская женская сборная по биатлону. Базу используют и российские спортсмены - в 2016 году акклиматизацию здесь проходила сборная РФ по лыжным гонкам.

Сахалинская область также становится площадкой для подготовки к Олимпиаде-2018 не только сборных РФ, но и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На ледовых площадках тренируются представительницы японской олимпийской сборной по хоккею. Центр развития хоккея постоянно принимает у себя гостей из Китая и Кореи - его оборудование уникально, и в азиатских странах подобных центров нет.

"Мы очень рады, что приехали на Сахалин. Хоккеем я занимаюсь уже три года. Я горда тем, что смогу представлять Японию на Олимпийских играх и защищать честь страны. Мы хотим показать всему миру, что умеем играть в хоккей", - сказала одна из спортсменок Шишиючи Михо.

Хоккеистки из Японии приедут на Сахалин еще несколько раз - следующий визит запланирован на сентябрь - октябрь.

По словам административного директора Центра хоккейного развития "Дальний Восток - Арена Мастер" Виталия Захарова, центр работает в ледовом комплексе "Арена Сити" уже четвертый год - в нем собраны уникальные тренажеры, которые позволяют профессиональным игрокам улучшить катание, бросковую технику, функциональную и физическую подготовку.