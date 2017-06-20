НОВОСИБИРСК, 20 июня. /ТАСС/. Тридцать инновационных проектов представлено на Сибирской венчурной ярмарке, которая открылась в рамках V международного форума технологического развития "Технопром-2017", сообщили во вторник в пресс-службе правительства Новосибирской области.

"Сибирская венчурная ярмарка уже пятый раз проходит как одно из важнейших мероприятий форума "Технопром", выступая в качестве диалоговой площадки для контактов инвесторов и предпринимателей. За годы своей работы ярмарка доказала свою эффективность с точки зрения организации профессионального диалога, продвижения новых идей, развития и поддержки перспективных инновационных направлений", - приводит пресс-служба слова губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого на открытии выставки.

По данным правительства региона, ярмарка включает два основных блока - конгрессный и выставочный. В экспозиции представлено 30 инновационных проектов, 27 из которых представляют Новосибирскую область. Среди направлений экспонируемых проектов - биотехнологии, ИТ-технологии, высокотехнологичная медицина, ресурсосберегающие технологии.

В пресс-службе добавили, что важность единой площадки для взаимодействия между инвесторами и разработчиками отметили генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ "Роснано" Андрей Свинаренко и исполнительный директор Российской ассоциации венчурного инвестирования Альбина Никконен. Эксперты обратили внимание, что одна из основных задач ярмарки - сближение представителей бизнес и разработчиков, налаживание контактов и получение наиболее взаимовыгодного результата.

Участники пленарного заседания ярмарки "Финансирование роста: возможности для технологических компаний" отметили важность интегрирования инновационных решений в бизнес- продукты и выбора грамотной стратегии поиска инвестиций. Внимание был уделено практическим аспектам ведения венчурного бизнеса, деятельности инкубаторов и акселераторов, уточнили в пресс-службе. Делегация Российской ассоциации венчурного инвестирования насчитывает около 50 экспертов по различным направлениям, среди экспертов - представители венчурных фондов из России, США, Швейцарии и Чехии.

V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно- промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает главным информационным партнером форума.