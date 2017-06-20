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Алтайский край предлагает ввести в РФ преференции для добросовестных охотпользователей

Сибирь
20 июня, 12:11 UTC+3 ПАВЛОВСК /Корр. ТАСС, Ксения Шубина

Сейчас при пролонгации договора на пользование охотугодьями не всегда может победить тот, кто уже вложил в развитие охотхозяйства

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ПАВЛОВСК/Алтайский край/, 20 июня. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Добросовестные охотпользователи России, которые развивают свои территории, должны иметь преференции при пролонгации договора на пользование охотугодьями. Предложение об этом власти Алтайского края направили в Госдуму РФ, сообщил во вторник журналистам в рамках совещания по развитию охотничьей сферы губернатор региона Александр Карлин.

"Мы несколько инициатив предложили в Минприроды и Госдуму: нам нужно создать такую ситуацию, когда добросовестные охотпользователи, охотхозяйства, которые длительное время занимаются этим видом деятельности и проявляют себя лучшим образом, имели преференции при пролонгации договора", - сказал он.

По словам Карлина, это позволит избежать ситуации, когда "кто-то зашёл в "убитые" угодья, где ни зверя, ничего нет, долго занимался культурным развитием угодий, потом заканчиваются сроки договора, и появляется много желающих на уже обустроенные угодья".

"В этих условиях не всегда может победить тот, кто уже в развитие охотхозяйства вложил", - сказал он.

Глава региона отметил, что на сегодня у него есть информация о том, что эти инициативы "правильно восприняты и поддерживаются", далее они подлежат оформлению в виде соответствующих норм законодательства.

Специфика степных территорий

Губернатор отметил еще одну тему, актуальную как для Алтайского края, так и для других регионов, где есть степные и лесостепные территории. По его словам, сегодня законодательство ограничивает максимальные площади охотугодий, закрепленных за одним хозяйством, до 70 тыс. гектаров, чего для таких территорий недостаточно.

"Проблема в том, что на этой площади, где ресурсов относительно не много, трудно организовать рентабельное хозяйство. Мы обратились в Минприроды, у нас есть позиция его руководства. Они согласны рассмотреть вопрос для таких климатических зон, установить повышенный предельный размер до 200 тысяч га. Вот в этих пределах можно организовать эффективное, рентабельное ведение охотдеятельности", - сказал Карлин.

При нынешних максимальных площадях "получается парадокс: эти охотугодья не востребованы, необходимо весь охотресурс вовлечь в эффективное цивилизованной пользование", считает глава региона.

В Алтайском крае охотничья тема развивается активно -  здесь охотугодья занимают 15,5 млн гектаров. Для сравнения - в аграрном регионе сельхозугодья, включая пашенный ресурс, сенокосы, меньше - 13 млн гектаров. Охотхозяйственную деятельность осуществляют 59 юридических лиц. Как отмечают в администрации региона, задача в крае на сегодня - наиболее органично интегрировать охотресурс в экономическую деятельность.

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