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МЧС предупреждает о жаре и грозах в Хакасии

Сибирь
20 июня, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Погодные условия могут привести к нарушениям в работе ЖКХ, объектов энергетики и связи

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Хакасии предупредило о жаркой погоде, усилении ветра и грозах в регионе.

"Хакасский гидрометеоцентр информирует о непогоде на территории региона 21 и 22 июня. Ожидаются сильная жара, температура воздуха днем до 37 градусов, усиление ветра до 17 м/с порывами до 20 м/с, грозы. Комплекс неблагоприятных метеоявлений может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального уровня", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

Специалисты Главного управления МЧС России по Хакасии предупреждают о возможных нарушениях в работе жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи.

Спасатели рекомендуют держаться как можно дальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, и не стоять под балконами.

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