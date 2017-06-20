Археологи проведут раскопки металлургического комплекса древних хунну в Туве

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КРАСНОЯРСК, 20 июня. /ТАСС/. Раскопки металлургического комплекса, предположительно оставленного древним народом хунну, две тысячи лет назад создавшим к северу от Великой китайской стены кочевую державу, пройдут в Туве. Об этом во вторник ТАСС рассказал научный сотрудник Тувинского института гуманитарных исследований Демир Тулуш.
"Летом пройдут раскопки металлургического комплекса Копту-2 в Каа-Хемском районе Тувы. Предположительно он относится к периоду существование хуннского государства III век до нашей эры - I век нашей эры. Планируются раскопки трех - четырех металлургических печей и инфраструктуры комплекса", - сказал Тулуш.
Археологический памятник расположен вблизи дороги и может пострадать от разработки карьеров стройматериалов, отметил Тулуш.
На территории Тувы находится большое количество археологических памятников различных народов. Здесь в кургане Аржаан-2 было найдено захоронение скифского царя с большим количеством золотых предметов. В 2007 году под эгидой МЧС начались раскопки древней уйгурской крепости Пор- Бажин.
Хунну - кочевой народ, создавший в конце III века до нашей эры на территории северного Китая и южных регионов Сибири кочевое государство. Считается, что после его падения часть хуннов ушла на запад, где смешались с местными народами и стала известна в Европе под именем гуннов.