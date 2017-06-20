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Археологи проведут раскопки металлургического комплекса древних хунну в Туве

Сибирь
20 июня, 13:10 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 20, июня. /ТАСС

Древний народ хунну две тысячи лет назад создал к северу от Великой китайской стены кочевую державу

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КРАСНОЯРСК, 20 июня. /ТАСС/. Раскопки металлургического комплекса, предположительно оставленного древним народом хунну, две тысячи лет назад создавшим к северу от Великой китайской стены кочевую державу, пройдут в Туве. Об этом во вторник ТАСС рассказал научный сотрудник Тувинского института гуманитарных исследований Демир Тулуш.

"Летом пройдут раскопки металлургического комплекса Копту-2 в Каа-Хемском районе Тувы. Предположительно он относится к периоду существование хуннского государства III век до нашей эры - I век нашей эры. Планируются раскопки трех - четырех металлургических печей и инфраструктуры комплекса", - сказал Тулуш.

Археологический памятник расположен вблизи дороги и может пострадать от разработки карьеров стройматериалов, отметил Тулуш.

На территории Тувы находится большое количество археологических памятников различных народов. Здесь в кургане Аржаан-2 было найдено захоронение скифского царя с большим количеством золотых предметов. В 2007 году под эгидой МЧС начались раскопки древней уйгурской крепости Пор- Бажин.

Хунну - кочевой народ, создавший в конце III века до нашей эры на территории северного Китая и южных регионов Сибири кочевое государство. Считается, что после его падения часть хуннов ушла на запад, где смешались с местными народами и стала известна в Европе под именем гуннов.

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