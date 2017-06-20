Взрывозащищенный планшет для шахт разработают в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 20 июня. /ТАСС/. Новосибирские разработчики планируют создать до конца года по заказу угольщиков взрывозащищенный планшет для шахт. Об этом ТАСС во вторник на форуме "Технопром" сообщила начальник отдела маркетинга научно-производственной фирмы "Гранч" Анна Лозовая.

"С декабря 2016 года мы начали производство первых в мире смартфонов для шахт на операционной системе Android. Сейчас угольщики обратились с просьбой сделать планшет", - сказал она, уточнив, что такую разработку предполагается выполнить к концу года.

По ее словам, предполагается, что планшет станет аналогом разработанного смартфона, который позволяет вести фото- и видеосъемку, обработку и передачу данных на поверхность. "Помимо этого, особенность смартфона - встроенная тепловизионная камера, которая позволяет проводить диагностику оборудования, например, на наличие перегрева, а также определять признаки раннего возгорания угольной пыли", - пояснила Лозовая. Для организации беспроводной связи в горных выработках используется специальные станции.

V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно-промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран.