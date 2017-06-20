Росатом вложит 500 млн рублей в производство редкоземельных изотопов в Красноярском крае

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ЗЕЛЕНОГОРСК /Красноярский край/, 20 июня. /ТАСС/. Электрохимический завод Росатома в Зеленогорске (Красноярский край) вложит 500 млн рублей в производство новых редкоземельных изотопов, рассказал ТАСС руководитель проекта по развитию изотопного производства зеленогорского завода Сергей Зырянов. Изотопы, о которых идет речь, будут использоваться в высокотехнологичной медицине.
"Планируем организовать к 2021 году производство изотопа неодима-150 (Nd-150), к 2022 году - изотопов иттербия-168 и 176 (Yb-168 и Yb-176), к 2023 году - лютеция-176 (Lu-176). Объем инвестиций в создание новых изотопов - 500 млн рублей", - сообщил Зырянов.
По его словам, все изотопы могут использоваться в высокотехнологичной медицине. Так, иттербий-168 используется для получения иттербия-169, используемого в брахитерапии раковых заболеваний. Иттербий-176 и лютеций-176 являются материалом для получения радиоизотопа лютеция-177, используемого в терапии и диагностике онкологических заболеваний.
Также на предприятии прорабатывается вопрос о производстве изотопа кислорода-18 (О-18), ванадия-50 (V-50), гадолиния-157 (Gd-157) и хрома-50 (Cr-50). Сроки и объемы инвестиций в производство этих изотопов пока не определены.
Электрохимический завод Росатома является градообразующим предприятием Зеленогорска, имеющего статус ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование). Предприятие выпускает стабильные и радиоактивные изотопы различных химических элементов (30% мирового рынка), осуществляет хранение и переработку обедненного гексафторида урана (ОГФУ), попутно получая фтористоводородную кислоту и безводный фтористый водород. Завод входит в состав компании ТВЭЛ, объединяющей предприятия Росатома по производству топлива для атомных станций.