Пристава, проверявшую ставшую очагом пожаров лесопилку в Канске, подозревают в подлоге

КРАСНОЯРСК, 20 июня. /ТАСС/. Уголовное дело о служебном подлоге возбуждено в отношении судебного пристава-исполнителя, проверявшей деревообрабатывающее предприятие "Синь-И", которое, по данным следствия, стало одним из очагов пожаров в городе Канск Красноярского края. Об этом сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по городу Канску и Канскому району, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)", - сообщает ведомство.

По версии следствия, 2 ноября 2016 года подозреваемая составила акт-осмотр предприятия, указав в ложные сведения о том, что территория организации очищена от отходов деревообработки.

Ранее краевая прокуратура сообщала, что суд обязал "Синь-И" очистить территорию, вывезти отходы обработки древесины на специализированный полигон, а также приостановил деятельность предприятия до устранения указанных нарушений. Судебные приставы предупреждали руководителя фирмы об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Однако 22 мая, за два дня до начала масштабных пожаров, отметили в прокуратуре, опечатанные ранее судебным приставом станки на момент проверки находились в рабочем режиме, электрощиток освобожден от пломбы, вокруг станков имелись свежие опилки, территория предприятия не очищена.

Как сообщили в ведомстве, материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Очаг пожаров

По данным базы ЕГРЮЛ, единственным учредителем ООО "Синь-И" является гражданин Китая Лю Шаолинь, компания занимается торговлей древесным сырьем и необработанными лесопиломатериалами. Ранее региональное управление СК РФ сообщало, что территория предприятия стала одним из очагов пожаров 24 мая в Канске. В этот день в городах Канск и Лесосибирск и еще нескольких поселках Красноярского края произошли крупные пожары, сгорело более 130 домов, погибли три человека.