Режим ЧС введен в Туве из-за лесных пожаров

"ФГК" увеличила погрузку удобрений в мае 2017 года на 29%Транспорт 20 июня, 16:09
Организаторы: Инфантино остался очень доволен сочинским стадионом "Фишт"Спорт 20 июня, 16:08
Президент Бразилии надеется на встречу в финале ЧМ2018 российской и бразильской сборныхСпорт 20 июня, 16:08
Московское "Динамо" подписало контракт с футболистом СоуСпорт 20 июня, 15:58
Организаторы: поле сочинского стадиона "Фишт" полностью готово к следующему матчуСпорт 20 июня, 15:50
Липецкая кондитерская фабрика Roshen полностью прекратила свою деятельностьЭкономика и бизнес 20 июня, 15:44
Замминистра транспорта Олерский вошел в совет директоров ПАО "Совкомфлот"Транспорт 20 июня, 15:41
Санкт-Петербург утвердил официальный рецепт кофе "по-петербургски"Общество 20 июня, 15:37
Источник: главврач ЦРБ в Мурманской области решил уволиться после жалобы пациентки ПутинуОбщество 20 июня, 15:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЫЗЫЛ, 20 июня. /ТАСС/. Режим ЧС введен в лесах Тувы из- за пожаров. Об этом сообщили во вторник ТАСС в правительстве республики.
"С 20 июня введен режим ЧС в лесах Республики Тыва", - уточнили в правительстве.
По данным Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 20 по 23 июня сохранится высокая пожарная опасность - четвертый класс горимости на территории 10 районов Тувы. До 22 июня в регионе продержится аномальная жара. В Кызыле максимальная температура составит 36-38 градусов тепла, что более чем на семь градусов выше климатической нормы. Местами по республике ожидается до 39 градусов.
По данным госкомлеса Тувы, в этом году в регионе зафиксировано более 40 пожаров на почти 9 тыс. га.