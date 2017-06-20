Режим ЧС введен в Туве из-за лесных пожаров

КЫЗЫЛ, 20 июня. /ТАСС/. Режим ЧС введен в лесах Тувы из- за пожаров. Об этом сообщили во вторник ТАСС в правительстве республики.

"С 20 июня введен режим ЧС в лесах Республики Тыва", - уточнили в правительстве.

По данным Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 20 по 23 июня сохранится высокая пожарная опасность - четвертый класс горимости на территории 10 районов Тувы. До 22 июня в регионе продержится аномальная жара. В Кызыле максимальная температура составит 36-38 градусов тепла, что более чем на семь градусов выше климатической нормы. Местами по республике ожидается до 39 градусов.

По данным госкомлеса Тувы, в этом году в регионе зафиксировано более 40 пожаров на почти 9 тыс. га.