СК и прокуратура начали проверки по факту жесткой посадки Ми-8 в Томской области

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ТОМСК, 20 июня. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Томской области. Об этом сообщила во вторник ТАСС старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транпсорте СК РФ Яна Стрижева.
"Проводится доследственная проверка, организовывается выезд следственной группы для установления всех обстоятельств происшествия", - сказала она.
Помощник томского транспортного прокурора Сергей Кривошеин сообщил ТАСС, что прокуратура также начала проверку, устанавливаются причины произошедшего. "По данному факту Томская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. В вертолете находились три члена экипажа. По имеющейся информации, они не пострадали, пассажиров на борту не было", - уточнил он.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 авиакомпании "Алтайские авиалинии" совершил жесткую посадку в городском округе Кедровый. По данным ГУ МЧС по Томской области, вертолет при взлете с вертолетной площадки "Кедровый - Шангинское месторождение" совершил аварийную посадку. По предварительным данным, вертолет получил повреждение остекления и хвостовой балки.