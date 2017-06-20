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СК и прокуратура начали проверки по факту жесткой посадки Ми-8 в Томской области

Сибирь
20 июня, 16:58 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 20, июня. /ТАСС

Вертолет авиакомпании "Алтайские авиалинии" совершил жесткую посадку в городском округе Кедровый

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ТОМСК, 20 июня. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Томской области. Об этом сообщила во вторник ТАСС старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транпсорте СК РФ Яна Стрижева.

"Проводится доследственная проверка, организовывается выезд следственной группы для установления всех обстоятельств происшествия", - сказала она.

Помощник томского транспортного прокурора Сергей Кривошеин сообщил ТАСС, что прокуратура также начала проверку, устанавливаются причины произошедшего. "По данному факту Томская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. В вертолете находились три члена экипажа. По имеющейся информации, они не пострадали, пассажиров на борту не было", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 авиакомпании "Алтайские авиалинии" совершил жесткую посадку в городском округе Кедровый. По данным ГУ МЧС по Томской области, вертолет при взлете с вертолетной площадки "Кедровый - Шангинское месторождение" совершил аварийную посадку. По предварительным данным, вертолет получил повреждение остекления и хвостовой балки.

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