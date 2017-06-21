МЧС рекомендовало восточным регионам не отменять особый противопожарный режим

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС рекомендовал регионам Урала, Сибири и Дальнего Востока сохранить особый противопожарный режим, сообщили в среду в пресс-службе министерства.

"Несмотря на сухую и жаркую погоду, которая может способствовать ухудшению пожарной обстановки, в некоторых регионах был отменен особый противопожарный режим. В свою очередь Сибирский региональный центр МЧС России обратился к местным властям Урала, Сибири и Дальнего Востока быть благоразумнее и возобновить особый режим для предупреждения возможного осложнения обстановки с природными возгораниями", - сказали в пресс-службе.

По прогнозам МЧС, в третьей декаде июня практически во всех регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока прогнозируется аномально жаркая погода и высокие классы пожарной опасности.

По данным федеральной Авиалесоохраны на 00:00 мск 21 июня, площадь лесных пожаров в России составила 13,3 тыс. га, большая часть из которых пришлась на территорию Сибири и Дальнего Востока.

В Туве из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

Во вторник в Туве из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации. По данным ГО и ЧС республики на 8:00 (4:00 мск) 21 июня, на территории региона зарегистрирован 21 лесной пожар на общей площади 1529 га в Кызылском, Тере- Хольском, Пий-Хемском, Каа-Хемском, Тандинском, Тоджинском, Чаа-Хольском, Дзун-Хемчикском, Каа-Хемском, Эрзинском, Чеди- Хольском районах. Всего с начала лесопожарного периода на территории республики зарегистрировано 74 лесных пожара. В Тоджинском районе зарегистрировано наибольшее количество действующих пожаров, которые возникли из-за сухих гроз и находятся в труднодоступной авиазоне.

На борьбу с природными пожарами привлечены подразделения Авиалесоохраны, Государственного комитета по лесному хозяйству республики и наземные группировки органов местного самоуправления - 175 человек и 16 единиц техники. Привлекается и авиация. Для ежедневного мониторинга ситуации, переброски сил и средств, а также для тушения очагов пожаров задействовано два воздушных борта, вертолет Ми-8 "Тыва-Авиа" и вертолет Ми-2 Авиалесоохраны.

В среду в Хакасии из-за жары был введен особый противопожарный режим. Об этом сообщили в республиканском ГО и ЧС.

В Красноярском крае, по информации на утро 21 июня, действует 38 лесных пожаров на площади более 3,5 тыс. га, из них 14 общей площадью 446 га локализовано.

Ситуация в Иркутской области

В Иркутской области за текущие сутки локализовали два пожара: в Нижнеудинском районе на площади 23 га, в Качугском - на 3765 га, покрытых лесом, и 35 га редколесья. Действовало 13 возгораний, в том числе 10, обнаруженных 20 июня. В настоящее время продолжается тушение трех очагов в Усть-Илимском районе, двух - в Братском, по одному - в Жигаловском, Качугском, Иркутском, Казачинско-Ленском, Чунском, Тайшетском, Шелеховском и Нижнеудинском районах. Общая площадь действующих пожаров составляет 581 га, покрытый лесом, и 5 га травянистой растительности.

В зоне постоянного космического наблюдения находятся 33 очага: 21 - в Катангском районе, пять - в Усть-Кутском, четыре - в Бодайбинском и по одному - в Тулунском, Усть- Удинском и Казачинско-Ленском районах. Общая площадь этих возгораний составляет 13531 га, покрытый лесом, и 17521 га лесотундры и заболоченной местности. Пожары окарауливаются, не тушатся.

В Бурятии горит 1,4 тыс. га леса

На утро 21 июня в Бурятии тушатся 13 лесных пожаров. "Из них три очага локализованы, 10 продолжают действовать на площади около 1,4 тыс. га", - уточнили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. В тушении огня задействованы почти 500 человек, продолжается наращивание группировки в Северо-Байкальском районе. Работает более 70 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

Как сообщили в пресс-службе Минприроды Забайкальского края, площадь лесных пожаров в регионе за прошедшие сутки сократилась на 80% - с 9,2 до 1,77 тыс. га. "По данным на утро среды, в регионе действует два лесных пожара на общей площади 1,76 тыс. га, еще один пожар локализован на 9 га. Основными причинами пожаров являются человеческий фактор и возникновение сухих гроз. Угрозы населенным пунктам нет", - сказали в министерстве.