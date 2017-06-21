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Российский разработчик экзоскелетов готовится выйти на рынки Кореи, ЕС и Ближнего Востока

Сибирь
21 июня, 9:01 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 21, июня. /ТАСС

Пока компания выпускает преимущественно изделия для клинической реабилитации

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НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Резидент Сколково, выпускающий экзоскелеты для российских клиник, готовится выйти на рынки Республики Корея, Евросоюза и Ближнего Востока. Первые поставки запланированы на этот год, сообщил в среду ТАСС коммерческий директор компании "Экзоатлет" Ярослав Елизаров на форуме "Технопром" в Новосибирске.

"Мы выходим на рынок Кореи, уже получили медицинскую сертификацию. Готовимся к европейскому рынку. Ближний Восток активно интересуется, в этом году уже первые поставки туда произведем", - сказал Елизаров, добавив, что пока речь идет о 5-15 экзоскелетах.

Сейчас компания выпускает преимущественно изделия для клинической реабилитации. По словам Елизарова, в России аналогов такому экзоскелету пока нет, за рубежом их всего 2-3. При этом стоимость российского варианта примерно в три раза ниже.

Экзоскелет представлен на выставке "НТИ Экспо" в рамках форума "Технопром".

V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно- промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

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