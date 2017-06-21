В Новосибирске планируется создать территориальное представительство Сколково

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Создание территориального представительства фонда "Сколково" на базе объектов мегакластера "Сибирский наукополис" обсуждается представителями фонда и региональным правительством. Об этом сообщила в среду на международном форуме "Технопром-2017" министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова.

"Еще одна возможность роста для мегакластера - получение статуса фонда "Сколково". К нам приезжали представители фонда, обсуждается, что могут быть созданы территориальные представительства. На наш взгляд, два объекта кластера - Биотехнопарк и Академпарк - могут получить такой статус", - сказала Молчанова, не уточнив, в чем заключаются преимущества статуса.

"Сибирский наукополис" - один из 11 региональных мегакластеров, поддержанных Минэкономразвития РФ. В него входят 250 институтов и компаний, ведущих разработки в области биотехнологий, информационных технологий и высокотехнологичной медицины.

V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно- промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает главным информационным партнером форума.