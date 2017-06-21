Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Новосибирске планируется создать территориальное представительство Сколково

Сибирь
21 июня, 9:47 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 21, июня. /ТАСС

Такой статус могут получить два объекта мегакластера "Сибирский наукополис"

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Создание территориального представительства фонда "Сколково" на базе объектов мегакластера "Сибирский наукополис" обсуждается представителями фонда и региональным правительством. Об этом сообщила в среду на международном форуме "Технопром-2017" министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова.

"Еще одна возможность роста для мегакластера - получение статуса фонда "Сколково". К нам приезжали представители фонда, обсуждается, что могут быть созданы территориальные представительства. На наш взгляд, два объекта кластера - Биотехнопарк и Академпарк - могут получить такой статус", - сказала Молчанова, не уточнив, в чем заключаются преимущества статуса.

"Сибирский наукополис" - один из 11 региональных мегакластеров, поддержанных Минэкономразвития РФ. В него входят 250 институтов и компаний, ведущих разработки в области биотехнологий, информационных технологий и высокотехнологичной медицины.

V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно- промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает главным информационным партнером форума.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
3
Более 30 дольщиков начали голодовку в центре Новосибирска, требуя оформить договоры
9
Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция нейтрализовала человека со взрывчаткой на Центральном вокзале Брюсселя
2
Король Саудовской Аравии сменил наследного принца
3
Поездка Порошенко в Вашингтон: визит с определенным артиклем
4
Спецслужбы ДНР задержали вооруженных людей, угрожавших патрулю ОБСЕ
5
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
6
Лавров: новые санкции США против РФ не улучшают атмосферу и принимаются на ровном месте
7
Рэпер Prodigy скончался в Лас-Вегасе
Темы дня
Загрузка...
Реклама