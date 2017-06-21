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Памятник исследователю Арктики Урванцеву установят в Норильске в июле

Сибирь
21 июня, 12:56 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, июня. /ТАСС

Памятник планируется установить к дню города

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КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. Памятник ученому-геологу, исследователю Арктики Николаю Урванцеву появится в Норильске в середине июля. Об этом в среду ТАСС рассказали в мэрии города.

По данным мэрии, местом для памятника норильские депутаты определили сквер музея на Ленинском проспекте. "Планируем установить его в средине июля, к дню города. Памятник доставят из Москвы", - рассказал представитель мэрии.

Средства на изготовление памятника собирали жители города, при софинансировании Заполярного филиала "Норникель". "Два миллиона было собрано за счет городских пожертвований, три миллиона выделил "Норникель" на эти средства был изготовлен памятник. Бюджет города взял на себя расходы на доставку, подготовку фундамента и благоустройство территории", - уточнили в мэрии.

Вес скульптуры составляет порядка пяти тонн, высота с учетом постамента - 2,5 метра. Фигура выполнена из бронзы. Автор проекта - московский скульптор Александр Рукавишников.

Норильск - самый северный в мире город с населением более 170 тыс. жителей. Считается, что первый дом будущего города построен в 1921 году во время экспедиции Николая Урванцева, который искал месторождения полезных ископаемых на Таймыре. В 1935 году здесь началась стройка Норильского горно-металлургического комбината, в 1953 году поселок Норильск получил статус города.

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