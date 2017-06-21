Сибирские ученые создали устройство для дистанционной зарядки и уничтожения беспилотников

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НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Специалисты Института оптики атмосферы Сибирского отделения РАН разработали устройство для дистанционной зарядки беспилотников, которое действует на расстоянии нескольких километров, преодолевая атмосферные помехи. Кроме того, технология позволяет "сбивать" летающие аппараты, сообщил в среду ТАСС научный сотрудник института Григорий Филимонов.
"Технология высокоэффективного сложения матрицы волоконных лазеров позволяет дистанционно заряжать беспилотные летательные аппараты. Свои заряжать, а чужие - сбивать. Мы создали установку с семью каналами и получили увеличение энергии в 49 раз. Энергию можно масштабировать во много раз", - сказал Филимонов на выставке НТИ-ЭКСПО в рамках международного форума "Технопром-2017", который проходит в Новосибирске с 20 по 22 июня.
Он добавил, что система имеет двойное назначение - гражданское и оборонное. По словам Филимонова, технология позволяет минимизировать помехи атмосферы. "Можно передавать энергию на расстоянии нескольких километров", - отметил он.
V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно- промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает главным информационным партнером форума.