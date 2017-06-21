Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сибирские ученые создали устройство для дистанционной зарядки и уничтожения беспилотников

Сибирь
21 июня, 13:16 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 21, июня. /ТАСС

Система имеет двойное назначение - гражданское и оборонное

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Специалисты Института оптики атмосферы Сибирского отделения РАН разработали устройство для дистанционной зарядки беспилотников, которое действует на расстоянии нескольких километров, преодолевая атмосферные помехи. Кроме того, технология позволяет "сбивать" летающие аппараты, сообщил в среду ТАСС научный сотрудник института Григорий Филимонов.

"Технология высокоэффективного сложения матрицы волоконных лазеров позволяет дистанционно заряжать беспилотные летательные аппараты. Свои заряжать, а чужие - сбивать. Мы создали установку с семью каналами и получили увеличение энергии в 49 раз. Энергию можно масштабировать во много раз", - сказал Филимонов на выставке НТИ-ЭКСПО в рамках международного форума "Технопром-2017", который проходит в Новосибирске с 20 по 22 июня.

Он добавил, что система имеет двойное назначение - гражданское и оборонное. По словам Филимонова, технология позволяет минимизировать помехи атмосферы. "Можно передавать энергию на расстоянии нескольких километров", - отметил он.

V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно- промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает главным информационным партнером форума.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
3
Более 30 дольщиков начали голодовку в центре Новосибирска, требуя оформить договоры
9
Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
2
Госдума приняла закон о новых полномочиях и ограничениях для ФСО
3
Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии
4
Скончался бывший начальник отечественной нелегальной разведки Юрий Дроздов
5
Песков: ответ РФ на расширение санкций США будет основан на принципе взаимности
6
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
7
Администрация Кузбасса подтвердила информацию об операции Тулееву
Темы дня
Загрузка...
Реклама