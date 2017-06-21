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В Новосибирске проведут ДНК-тесты для выявления генетических заболеваний у домашнего скота

Сибирь
21 июня, 13:18 UTC+3 НОВОСИБИРСК /Корр. ТАСС, Татьяна Карманова

Речь идет о сохранении редких пород крупного рогатого скота

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НОВОСИБИРСК, 21 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Ученые Новосибирского НИИ травматологии, ортопедии, нейрохирургии разрабатывают микрочипы для исследований ДНК животных и выявления у них генетических заболеваний, сообщил в среду ТАСС старший научный сотрудник НИИТО и Медтехнопарка Сергей Кузнецов.

"К нам обратились ученые из московского Института общей генетики, которые занимаются сохранением редких российских пород домашних животных, с просьбой разработать тест-систему на основе ДНК-микрочипа", - сказал Кузнецов в кулуарах Международного форума технологического развития "Технопром" в Новосибирске.

По его словам, чтобы порода не вырождалась, необходимо допускать к разведению только лучших животных. Для определения таких необходимо обследование на генном уровне: выявить ДНК исследуемого животного и проверить его на скрытые генетические заболевания, которые визуально не проявляются. Таким образом, будут отобраны животные с наиболее выдающимися породными качествами.

"В настоящее время речь идет о сохранении редких пород крупного рогатого скота. В частности, отбираем генетические маркеры, которые интересуют наших заказчиков (части ДНК, отвечающие за наследуемые породные признаки, особенности поведения, предрасположенность к определенным заболеваниям). Уже собрано 200 таких маркеров", - сказал Кузнецов. Далее будут распечатаны микрочипы - специальные тест-полоски, на которые наносится ДНК в специальной гелевой среде и проверяется на выявляемость этих маркеров.

V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно- промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает главным информационным партнером форума.

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