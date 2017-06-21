КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. Особый противопожарный режим введен на северных территориях Красноярского края, его нарушение влечет за собой штраф до 500 тыс. рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Принято решение о введении особого противопожарного режима на территории Туруханского района и Эвенкийского муниципального района. Использование любого источника открытого огня запрещено. Нарушения требований пожарной безопасности влекут наложение административного штрафа на граждан до 4 тыс. рублей, на должностных лиц - до 30 тыс. рублей, на юридических лиц - до 500 тыс. рублей", - отметили в ведомстве.

Начальник краевого МЧС Евгений Вершинин уточнил, что с начала пожароопасного периода на территории этих районов зафиксировано 19 природных пожаров. Прогнозируется дальнейшее ухудшение пожароопасной обстановки.

Срок действия особого противопожарного режима устанавливается до ликвидации причин, вызвавших его введение.

Как пояснили ТАСС в Министерстве лесного хозяйства региона, на 17:00 (13:00 мск) на северных территориях из-за гроз действуют семь пожаров на площади около 3,8 тыс. га. Они относятся к зоне космического мониторинга, то есть их тушат только в случае угрозы населенным пунктам, объектам промышленности, ЛЭП.