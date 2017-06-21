Турпоток в Россию из Китая вырос на 15%, из Монголии - на 38%

Россия отреагирует на введенные против нее США санкцииПолитика 21 июня, 16:32
СМИ: бывший теннисист Борис Беккер признан банкротомСпорт 21 июня, 16:31
Белорусская теннисистка Азаренко одержала победу в первом матче после рождения ребенкаСпорт 21 июня, 16:28
ФК "Динамо" не будет делать дорогих приобретений этим летомСпорт 21 июня, 16:26
Казань ожидает до трех тысяч болельщиков сборных Германии и Чили по футболуСпорт 21 июня, 16:24
Доставленный к следователю сотрудник "Аэрофлота" является свидетелемПроисшествия 21 июня, 16:15
Словацкий хоккеист "Чикаго" Госса пропустит сезон-2017/18 из-за аллергии на экипировкуСпорт 21 июня, 16:10
"Айра" сделает музей под открытым небом в рамках Кубка Кезеной-АмНовости партнеров 21 июня, 16:10
На лося — после экзамена: что может измениться в законе "Об охоте"Общество 21 июня, 16:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УЛАН-УДЭ, 21 июня. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Турпоток в Россию из Китая по итогам 2016 года вырос на 15%, из Монголии - на 38%. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель Ростуризма Олег Сафонов.
"По итогам прошлого года рост туристских поездок в Россию из Китая увеличился на 15%, из Монголии - на 38%. При этом и количество российских туристов, приезжающих в Китай, выросло на 30%, в Монголию - на 25%", - сказал он в Улан-Удэ, где проходит второе совещание руководителей туристских администраций России, Китая и Монголии.
Сафонов подчеркнул важность формирования трехстороннего взаимосотрудничества в развитии приграничных турмаршрутов. "Мы создали уникальный бренд - Великий чайный путь. Он развивается, мы договариваемся о развитии языкового, молодежного туризма. Говорим о создании и запуске туристского поезда Пекин - Улан-Батор - Улан-Удэ, - сообщил глава Ростуризма. - Тут важно также увеличение авиационного сообщения. Китайские коллеги говорят о том, что нам надо увеличивать их частоту".
Врио главы Бурятии Алексей Цыденов отметил, что республика "приветствует любые инвестиции в развитие туристической инфраструктуры". "Если это российские инвестиции - мы поддержим. Если в отсутствие российского приходит иностранный инвестор, мы его тоже приветствуем. Мы за создание цивилизованной, качественной, экологически чистой инфраструктуры для туризма. При этом мы ориентируемся на то, чтобы на стадии строительства и эксплуатации был задействован трудовой потенциал и ресурсы Бурятии - чтобы был мультипликативный эффект", - подчеркнул он.
Постоянный туристический поезд Пекин - Улан-Батор - Улан-Удэ может быть запущен осенью, сообщил Цыденов.
Ранее он сообщал, что данный проект уже обсуждался с главой РЖД Олегом Белозеровым, и госкомпания заинтересовалась запуском регулярного туристического поезда.
"Первый поезд по маршруту, следующему из Пекина через Улан-Батор и до Улан-Удэ, может быть запущен уже в октябре", - сказал он.
Врио главы республики добавил, что запущено прямое авиасообщение между Улан-Удэ и Улан-Батором. "Первый рейс (авиакомпании Hunnu Air - прим. ТАСС) состоялся сегодня", - сказал он, добавив, что в республике ведется активная работа по повышению транспортной доступности: планируется запуск чартерных рейсов из-за рубежа, в том числе из КНР.
"На территории аэропорта "Байкал" строится вторая взлетно-посадочная полоса. После завершения работ мы ожидаем появления новых международных рейсов", - добавил Цыденов.
В последние годы в Бурятии наблюдается рост потока туристов. В 2014 году регион посетили 940 тыс. человек, в 2015 году - 990 тыс., а в 2016 году - более 1 млн гостей. Второе совещание руководителей туристских администраций России, Китая и Монголии проходит в Улан-Удэ с 21 июня (завершится 24 июня). В центре обсуждений - развитие трансграничных туристических маршрутов между тремя странами.