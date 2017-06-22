Аэропорты Кемерова и Новокузнецка не принимает самолеты из-за тумана

КЕМЕРОВО, 22 июня. /ТАСС/. Пассажирские самолеты из Москвы, летевшие в Кемерово и Новокузнецк, не смогли совершить посадку в аэропортах Кузбасса из-за сильного тумана и плохой видимости. Об этом ТАСС в четверг сообщили в справочных двух аэропортов Кемеровской области

"Из-за плохой видимости и тумана рейс "Москва - Кемерово" из аэропорта "Шереметьево" (авиакомпании "Аэрофлот") сел в Новосибирске. Еще два самолета S7 и "Уральские авиалинии" кружат над аэропортом. Пока они не приземлились, решение о посадке еще не принято", - сказали в справочной.

Также не смогли приземлиться в Новокузнецке два лайнера из столицы. "Из-за плохой видимости на взлетной посадочной полосе в Новокузнецке самолет S7 сел в "Толмачево" (Новосибирск), "Аэрофлота" - в Барнауле", - уточнили ТАСС в справочной новокузнецкого аэропорта. Время прибытия самолетов в Новокузнецк пока уточняется.

Соответственно, задерживается вылет рейсов из Кемерова и Новокузнецка в Москву.