Аэропорты Кемерова и Новокузнецка не принимает самолеты из-за тумана

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КЕМЕРОВО, 22 июня. /ТАСС/. Пассажирские самолеты из Москвы, летевшие в Кемерово и Новокузнецк, не смогли совершить посадку в аэропортах Кузбасса из-за сильного тумана и плохой видимости. Об этом ТАСС в четверг сообщили в справочных двух аэропортов Кемеровской области
"Из-за плохой видимости и тумана рейс "Москва - Кемерово" из аэропорта "Шереметьево" (авиакомпании "Аэрофлот") сел в Новосибирске. Еще два самолета S7 и "Уральские авиалинии" кружат над аэропортом. Пока они не приземлились, решение о посадке еще не принято", - сказали в справочной.
Также не смогли приземлиться в Новокузнецке два лайнера из столицы. "Из-за плохой видимости на взлетной посадочной полосе в Новокузнецке самолет S7 сел в "Толмачево" (Новосибирск), "Аэрофлота" - в Барнауле", - уточнили ТАСС в справочной новокузнецкого аэропорта. Время прибытия самолетов в Новокузнецк пока уточняется.
Соответственно, задерживается вылет рейсов из Кемерова и Новокузнецка в Москву.