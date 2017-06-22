Площадь лесных пожаров в Сибири выросла в два раза

КРАСНОЯРСК, 22 июня. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки выросла в два раза и составила 27 тыс. гектаров, сообщила федеральная Авиалесохрана в четверг.

"На 00:00 мск 22 июня площадь лесных пожаров в Сибири составляет более 27 тыс. гектаров. За сутки площадь пожаров выросла на 14 тыс. гектаров", - сообщило ведомство.

В Иркутской области горит 9,7 тыс. га, в Красноярском крае - 8,6 тыс. га, в Туве площадь пожаров выросла на 5,3 тыс. га - до 6,7 тыс. га. В Забайкалье и Бурятии - по 1,7 тыс. га. Пожары зарегистрированы на землях особо охраняемых природных территорий в Саяно-Шушенском заповеднике - 40 гектаров, на 11 гектарах земель "Заповедного Прибайкалья" в Иркутской области, менее 1 га - в национальном парке "Алханай" в Забайкалье.

Пожары в Красноярском крае

По данным Лесопожарного центра Красноярского края, за сутки площадь пожаров в регионе выросла более чем в два раза. По информации на 11:00 (7:00 иск) 22 июня, на территории края действует 45 лесных пожаров на общей площади более 8,617 тыс. га. Больше всего пожаров там, где их не тушат, если нет угрозы населенным пунктам, ЛЭП и промышленным объектам - здесь площадь возгорания превышает 5,35 тыс. га. Очаги зафиксированы в следующих районах: Эвенкийском, Ермаковском, Шушенском, Северо-Енисейском, Кежемском, Туруханском, Тасеевском, Богучанском, Мотыгинском, Таймырском, Иланском, Енисейском, Абанском и Емельяновском. Из-за пожаров в заповеднике "Тунгусский" в Эвенкии введен запрет на посещение лесов.

В соседней Хакасии три лесных пожара на общей площади 2,1 гектара. Угрозы населенным пунктам нет.

В Бурятии пожары тушат 650 человек

В Бурятии за прошедшие сутки ликвидировано 11 лесных пожаров на общей площади менее 35 га в девяти районах. На утро 22 июня проводятся работы по тушению 16 очагов на 1,7 тыс. га. "Из них продолжают действовать 12 очагов в Бичурском, Муйском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Северо-Байкальском районах, еще четыре очага локализованы", - уточнили в республиканском агентстве лесного хозяйства. С огнем в регионе борются более 650 человек, задействовано свыше 100 единиц тяжелой и лесопожарной техники, в том числе два борта Ми-8. На всей территории республики действует режим ЧС.

По информации Минприроды Забайкальского края, на утро четверга, в регионе действуют два лесных пожара общей площади пять гектаров. Еще один пожар локализован на 1762 гектарах. Кроме того, один лесной пожар локализован в национальном парке "Алханай" на площади 0,21 гектара. Огонь тушат 167 человек, в том числе 105 парашютистов-десантников, задействовано 22 единицы техники.