Девочка сломала позвоночник в детском лагере в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 22 июня. /ТАСС/. Семилетняя девочка получила перелом позвоночника, выпав из окна второго этажа в детском лагере под Новосибирском, проводится проверка, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК России по Новосибирской области.

"В настоящее время ребенок находится в лечебном учреждении, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угроза для жизни пострадавшей отсутствует. В ходе проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - уточняет ведомство.

По данным следствия, инцидент произошел около 17 часов 21 июня на втором этаже одного из жилых корпусов летнего детского лагеря в Бердске Новосибирской области. Во время игры в прятки девочка залезла на подоконник, рама окна была открыта. Облокотившись на необорудованную надежными крепежами москитную сетку, ребенок выпал на улицу, получив в результате перелом позвоночника.