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Баннеры к 80-летию Новосибирской области демонтируют из-за подозрения на плагиат

Сибирь
22 июня, 9:31 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 22, июня. /ТАСС

В макетах незаконно использовались фотографии известного новосибирского фотографа

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НОВОСИБИРСК, 22 июня. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области приняло решение в кратчайшие сроки демонтировать с улиц баннеры к 80-летию региона, в макетах которых, как выяснилось, незаконно использовались фотографии известного новосибирского фотографа. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе правительства Новосибирской области.

"В результате проверки установлено, что в макетах юбилейной символики, <…> утвержденных геральдической комиссией при правительстве Новосибирской области, были использованы фотографии Степанова С. А. с видами Новосибирской области. Автор макетов Бурика Ю. М. не сообщил, что получил данные фотоматериалы в интернете без оформления соответствующих разрешений на их использование, а должностные лица геральдической комиссии не провели проверку наличия у Бурики Ю. М. прав на использование данных фотографий", - сообщила пресс-служба со ссылкой на заместителя губернатора Александра Титкова.

Он добавил, что баннеры с фотографиями Степанова будут демонтированы в кратчайшие сроки. Фотографу, который и сообщил в правительство о нарушении авторских прав, уже принесли извинения. Должностные лица геральдической комиссии будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Бурика в беседе с корреспондентом ТАСС обвинения в свой адрес категорически опроверг. По его словам, представленный им макет действительно содержал фотографии из открытых источников, но они были представлены только для демонстрации.

"Предполагалось (и это оговаривалось с властями), что каждый район области представит виды своего района. Вот Сузунский район это сделал. Но с февраля со мной прекратили общение, и почему запустили эти плакаты в печать, мне непонятно. Взяли плакат, который был представлен в качестве примера, растянули его, и появились в городе просто ужасные плакаты, никоим образом со мной не согласованные. Я считаю, что это недоработка чиновничьего аппарата и абсолютно провальная работа", - сказал он.

Эмблема и макеты к юбилею Новосибирской области были утверждены в феврале 2016 года после долгого обсуждения. При разработке символики учитывалась стилистика герба и флага Новосибирской области, а также принятого региональным Министерством экономического развития в 2015 году фирменного стиля области. Цветовое наполнение знака, по задумке Бурики, передает оттенки сибирской природы. В композицию официальной эмблемы включен слоган, передающий основную идею празднования: "Гордимся прошлым, создаем будущее!".

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