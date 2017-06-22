На юге Сибири в течение суток ожидаются грозы, ливни и ветер до 25 м/с

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БАРНАУЛ, 22 июня. /ТАСС/. Ливни, грозы и сильный ветер ожидаются на юге Сибири в ближайшие сутки. В некоторых регионах порывы ветра могут достигать до 25 метров в секунду, сообщили в четверг ТАСС в погодном центре "Фобос".
"В Новосибирской и Омской областях, на юге Красноярского края в ближайшие сутки ожидаются кратковременные дожди ливневого характера, грозы. В Новосибирской области порывы ветра до 15 метров в секунду, в Омской области и на юге Красноярского края - до 18 метров в секунду, в Кемеровской области ливневые дожди, местами сильные, возможен град, порывы ветра - 15 - 20 метров в секунду. В Алтайском крае - ливневые дожди грозы местами сильные, возможен град, порывы ветра 20 - 25 метров в секунду", - сказал представитель центра.
В то же время из регионов не уходит и аномально жаркая погода, сохраняется пожароопасность. По данным Западно- Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай температура воздуха составит +30 - +34 градуса. В региональных МЧС в этой связи предупреждают о возможных неблагоприятных погодных явлениях.
В Алтайском крае 20 июня непогода привела к перебоям с энергоснабжением - тогда без электричества временно остались около 12 тыс. человек, а на улицах Барнаула образовался настоящий потоп.