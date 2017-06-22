Температура воздуха в Красноярске приблизилась к историческому максимуму

КРАСНОЯРСК, 22 июня. /ТАСС/. Температура воздуха в Красноярске в среду достигла 34,6 градуса тепла, что на 0,2 градуса ниже абсолютного максимума для этого дня, сообщила в четверг ТАСС представитель Среднесибирского УГМС Оксана Сальникова.

"Абсолютный максимум для 21 июня был достигнут в 1969 году - 34,8 градуса, вчера было зафиксировано 34,6 градуса - это второй результат в истории наблюдений", - сказала собеседница агентства.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, жаркая погода в Красноярске сохранится в течение ближайших десяти суток, температура днем ожидается в диапазоне 27-32 градусов. По данным Гидрометцентра, на 13:00 местного времени (9:00 мск) четверга температура воздуха в Красноярске держится на отметке 28,1 градуса тепла.