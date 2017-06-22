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Омские медики представили на "Технопроме" армированную салфетку для хирургических операций

Сибирь
22 июня, 11:05 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 22, июня. /ТАСС

Изобретение позволяет освободить ассистента от держания краев раны

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НОВОСИБИРСК, 22 июня. /ТАСС/. Компания "Омские медицинские технологии", резидент "Сколково", представила на проходящем в Новосибирске международном форуме "Технопром-2017" армированную салфетку для хирургических операций, которая позволяет освободить ассистента от держания краев раны. Как сообщил в четверг ТАСС директор компании, кандидат медицинских наук, хирург Николай Шушаков, разработка запатентована и готовится к получению лицензии.

"Сейчас во время проведения хирургических операций раны ограничивают крючками и марлевыми салфетками, которые держит ассистент, при этом соседние органы могут попадать в операционное поле и мешают работать. Мы придумали салфетку с армированием, которая принимает форму раны. Благодаря этому освобождаются руки, и в случае массового поступления пациентов, это дополнительные спасенные жизни. Мы уже подошли вплотную к лицензированию", - сказал Шушаков.

По словам разработчика, для производства салфетки может использоваться разная ткань, в том числе с ионами серебра и впитывающая. Компания стала резидентом "Сколково" полгода назад, и сейчас разработка имеет три патента.

V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно- промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает главным информационным партнером форума.

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