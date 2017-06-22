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Первый за Уралом прибор для предсменных экспресс-осмотров работников разработан в Томске

Сибирь
22 июня, 11:19 UTC+3 НОВОСИБИРСК /Корр. ТАСС, Татьяна Карманова

Человек погружает руку в специальный рукав-отверстие, соединенный с монитором, на котором отображаются данные о давлении, частоте пульса, в прибор также встроен алкотестер

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НОВОСИБИРСК, 22 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Первый за Уралом прибор для предсменных медицинских экспресс-осмотров разработан томскими инженерами. В течение полутора минут он собирает необходимые данные о состоянии человека, по которым фельдшер примет решение о его допуске на работу. Об этом в кулуарах форума "Технопром" в Новосибирске рассказала ТАСС коммерческий директор компании-разработчика UMS SOFT Наталья Скляр.

"Прибор - диагностический шлюз мы разработали на базе нашей программы в связи с приказом Минздрава РФ № 835 об обязательных предсменных, предрейсовых медосмотрах на предприятиях с повышенным уровнем опасности. В течение полутора минут все основные данные попадают в компьютер фельдшера предприятия, который на их основании принимает решение о допуске работника на смену", - сказала она.

Человек погружает руку в специальный рукав-отверстие, соединенный с монитором, на котором отображаются данные о давлении, частоте пульса. В прибор также встроен алкотестер, который покажет есть ли алкоголь в крови, также испытуемый проходит тест на концентрацию внимания, который косвенно сигнализирует о приеме психотропных препаратов.

"Если тест на концентрацию внимания не пройден с трех попыток, фельдшер имеет право отослать работника на дополнительный анализ на наличие наркотических веществ в крови", - отметила Скляр, добавив, что все эти операции занимают полторы - две минуты, а данные дублируются в карточку сотрудника.

Диагностический шлюз может обследовать до тысячи человек в сутки и стоит 960 тысяч рублей, также есть вариант для передвижных мобильных пунктов с возможностью осмотра до 500 человек. "Импортных аналогов этой разработке нет, так как приказ, подобный № 835 Минздрава, есть только в России и ближнем зарубежье", - отметила коммерческий директор. Прибор томских инженеров уже запущен в производство.

V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно- промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает главным информационным партнером форума.

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