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Депутат попросила врио главы Бурятии проконтролировать выдачу земли многодетным семьям

Сибирь
22 июня, 12:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Поводом для обращения председателя комитета Госдумы Ольги Окуневой послужил пикет, который 19 июня провели в центре Улан-Удэ многодетные матери, пытаясь отстоять право на бесплатную землю

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева ("Единая Россия") направила запрос на имя временно исполняющего обязанности главы Республики Бурятия Алексея Цыденова с просьбой взять под контроль распределение в регионе земельных участков для многодетных семей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе партии.

Отмечается, что поводом для обращения послужил пикет, который 19 июня провели в центре Улан-Удэ многодетные матери, пытаясь отстоять право на бесплатную землю. "Закон, который предполагает выдачу участков многодетным семьям, действует несколько лет, однако земля правительством региона, по заверению организаторов пикета, не предоставляется", - цитирует парламентария пресс-служба единороссов.

По словам Окуневой, активистка, мать четверых детей Олеся Федорова заявила, "что в январе этого года она шла в очереди под номером 197, однако на сегодняшний момент числится уже 251-й". При этом, продолжила депутат, семья Олеси Федоровой стоит в очереди на получение земельного участка уже на протяжении шести лет, что и "вызвало большой общественный резонанс".

"Прошу в кратчайшие сроки проинформировать меня об обстоятельствах дела и принятых мерах", - обратилась Окунева к врио главы Бурятии, призвав Цыденова "взять сложившуюся ситуацию под личный контроль, а также представить предложения, направленные на устранение задолженности по предоставлению земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно, и их обоснования".

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