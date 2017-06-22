Суд изменил меру пресечения обвиняемой во взятке экс-замминистра Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 22 июня. /ТАСС/. Суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшей замминистра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края Надежде Маршалкиной, обвиняемой в получении крупной взятки. Об этом сообщила в четверг ТАСС представитель краевого суда Наталья Мишанина.

"На предварительном заседании, проходящем в закрытом режиме, было удовлетворено одно ходатайство защиты - об изменении меры пресечения. Сейчас Маршалкина находится под домашний арестом", - сказала собеседник агентства. По ее словам, также суд отклонил ходатайства о возвращении дела прокурору, рассмотрении его присяжными и об исключении из дела ряда доказательств.

Маршалкину обвиняют в двух преступлениях по получению взятки в особо крупном размере, двух преступлений по фальсификации решения общего собрания акционеров и двух преступлений по фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2015 года Маршалкина была уволена с должности и арестована. По данным следствия, будучи в 2013 году директором "Дирекции по комплексному развитию Нижнего Приангарья", она получила от директора одной из фирм крупную взятку за заключение госконтрактов между дирекцией и юридическим лицом.

Общая сумма взяток должна была составить около 72 млн рублей, но в связи с возникшим конфликтом с руководителем крупной коммерческой организации Маршалкина получила только часть от общей суммы взяток в виде двух автомобилей стоимостью около 4,7 млн рублей и 14 млн рублей в виде перечисления на счет.

Кроме того, в отношении Маршалкиной были возбуждены уголовные дела за фальсификацию документов одного из ООО, благодаря чему из общества был исключен ее участник, ранее давший ей взятку. Все дела в отношении бывшей чиновницы объединены в одно производство.