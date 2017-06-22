Более 4,5 т продукции "Нижнеомского маслозавода" конфисковано из-за нарушения ГОСТа

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Свыше 4,5 т продукции маслозавода "Нижнеомский" в Омской области конфисковано после проверки Роспотребнадзора и прокуратуры. В пробах масла, хранившегося на заводе, выявлено нарушения ГОСТа, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Омской области.

"Постановлением Нижнеомского районного суда юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей с конфискацией более 4,5 тонны продукции", - сообщает ведомство.

Совместная проверка прокуратуры и управления Роспотребнадзора региона проводилась после обращений местных жителей. В помещении завода обнаружены 20 коробок с маслом "Традиционное", "Крестьянское", "Фермерское" без указания даты изготовления. Кроме того, проверяющие нашли 4,5 т продукции, внешне похожей на масло, но без информации о наименовании и даты производства. Она была расфасована в полиэтиленовые пакеты по 0,5 кг, 1 кг, 5 кг и 20 кг.

Лабораторные исследования показали, что часть обнаруженной продукции (более 800 кг) не соответствует требованиям ГОСТа, поскольку содержит фитостерины.

По результатам проверки в отношении ООО "Маслозавод "Нижнеомский" было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ (хранение в целях сбыта продукции и товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством).

В декабре 2016 года и феврале 2017 года решениями Арбитражного суда Омской области ООО "Маслозавод Нижнеомский" неоднократно привлекалось к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов при производств продукции, добавили в прокуратуре.