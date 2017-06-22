Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 4,5 т продукции "Нижнеомского маслозавода" конфисковано из-за нарушения ГОСТа

Сибирь
22 июня, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

В части обнаруженной продукции содержатся фитостерины

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Свыше 4,5 т продукции маслозавода "Нижнеомский" в Омской области конфисковано после проверки Роспотребнадзора и прокуратуры. В пробах масла, хранившегося на заводе, выявлено нарушения ГОСТа, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Омской области.

"Постановлением Нижнеомского районного суда юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей с конфискацией более 4,5 тонны продукции", - сообщает ведомство.

Совместная проверка прокуратуры и управления Роспотребнадзора региона проводилась после обращений местных жителей. В помещении завода обнаружены 20 коробок с маслом "Традиционное", "Крестьянское", "Фермерское" без указания даты изготовления. Кроме того, проверяющие нашли 4,5 т продукции, внешне похожей на масло, но без информации о наименовании и даты производства. Она была расфасована в полиэтиленовые пакеты по 0,5 кг, 1 кг, 5 кг и 20 кг.

Лабораторные исследования показали, что часть обнаруженной продукции (более 800 кг) не соответствует требованиям ГОСТа, поскольку содержит фитостерины.

По результатам проверки в отношении ООО "Маслозавод "Нижнеомский" было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ (хранение в целях сбыта продукции и товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством).

В декабре 2016 года и феврале 2017 года решениями Арбитражного суда Омской области ООО "Маслозавод Нижнеомский" неоднократно привлекалось к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов при производств продукции, добавили в прокуратуре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
3
Более 30 дольщиков начали голодовку в центре Новосибирска, требуя оформить договоры
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о Великой Отечественной войне
2
Сейм Польши принял законопроект о сносе памятников Красной армии
3
Кучма: Европа ставит Украину на колени
4
В Париже пытались ограбить главу делегации "Рособоронэкспорта"
5
МОК: санкции к российскому спорту за Сочи-2014 должны быть применены не позднее октября
6
ВС Польши: сближение с бортом Шойгу совершил польский F-16
7
Роструд: почтальон, который пожаловался Путину на низкую зарплату, работает на полставки
Темы дня
Загрузка...
Реклама