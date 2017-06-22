Ученые России и Казахстана выявили устойчивые к засухе виды дикорастущей пшеницы

КРАСНОЯРСК, 22 июня. /ТАСС/. Ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (КНЦ СО РАН) и Института биологии и биотехнологии растений (Казахстан) выявили два вида дикорастущей пшеницы, устойчивой к засухе, что позволит создать гибриды пшеницы, пригодные для засушливых регионов. Об этом сообщили в четверг ТАСС в КНЦ СО РАН.

"Исследования ученых выявили два вида дикорастущей пшеницы, которые можно рекомендовать для создания гибридов менее подверженных нехватке влаги. В 2018 году, предположительно, начнутся эксперименты по их внедрению", - уточнили в КНЦ.

Для исследования было выбрано шесть видов дикорастущей пшеницы, но лишь два вида, пшеница двузернянка и пшеница эфиопская, оказались устойчивы к засухе и солевому стрессу. Оба вида являются тетраплоидными, то есть во всех клетках вместо двух имеются четыре основных набора хромосом. Большинство таких видов пшеницы с увеличенным количеством хромосом характеризуется повышенной белковостью зерна и устойчивостью к грибковым болезням, что позволяет использовать их в селекции.

Как сообщила главный научный сотрудник отдела оценки селекционных материалов КНЦ Наталья Зобова, в процессе улучшения зерновой культуры виды приобретают новые качественные признаки, но постепенно утрачивают стрессоустойчивость, присущую дикорастущим растениям. Поэтому селекционеры используют для создания гибридов семена диких сородичей, у которых генетически заложена лучшая устойчивость к неблагоприятным условиям, для гибридизации культурных видов.

"Дикие сородичи пшеницы привыкли жить в суровых условиях, у них в генах записана способность сопротивляться стрессу. У культурных видов устойчивость сама по себе не возникает, она может быть только передана от других видов с генами", - подчеркнула Зобова.