Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые России и Казахстана выявили устойчивые к засухе виды дикорастущей пшеницы

Сибирь
22 июня, 13:01 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 22, июня. /ТАСС

В 2018 году, предположительно, начнутся эксперименты по их внедрению

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 22 июня. /ТАСС/. Ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (КНЦ СО РАН) и Института биологии и биотехнологии растений (Казахстан) выявили два вида дикорастущей пшеницы, устойчивой к засухе, что позволит создать гибриды пшеницы, пригодные для засушливых регионов. Об этом сообщили в четверг ТАСС в КНЦ СО РАН.

"Исследования ученых выявили два вида дикорастущей пшеницы, которые можно рекомендовать для создания гибридов менее подверженных нехватке влаги. В 2018 году, предположительно, начнутся эксперименты по их внедрению", - уточнили в КНЦ.

Для исследования было выбрано шесть видов дикорастущей пшеницы, но лишь два вида, пшеница двузернянка и пшеница эфиопская, оказались устойчивы к засухе и солевому стрессу. Оба вида являются тетраплоидными, то есть во всех клетках вместо двух имеются четыре основных набора хромосом. Большинство таких видов пшеницы с увеличенным количеством хромосом характеризуется повышенной белковостью зерна и устойчивостью к грибковым болезням, что позволяет использовать их в селекции.

Как сообщила главный научный сотрудник отдела оценки селекционных материалов КНЦ Наталья Зобова, в процессе улучшения зерновой культуры виды приобретают новые качественные признаки, но постепенно утрачивают стрессоустойчивость, присущую дикорастущим растениям. Поэтому селекционеры используют для создания гибридов семена диких сородичей, у которых генетически заложена лучшая устойчивость к неблагоприятным условиям, для гибридизации культурных видов.

"Дикие сородичи пшеницы привыкли жить в суровых условиях, у них в генах записана способность сопротивляться стрессу. У культурных видов устойчивость сама по себе не возникает, она может быть только передана от других видов с генами", - подчеркнула Зобова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
3
Более 30 дольщиков начали голодовку в центре Новосибирска, требуя оформить договоры
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о Великой Отечественной войне
2
Сейм Польши принял законопроект о сносе памятников Красной армии
3
Кучма: Европа ставит Украину на колени
4
В Париже пытались ограбить главу делегации "Рособоронэкспорта"
5
МОК: санкции к российскому спорту за Сочи-2014 должны быть применены не позднее октября
6
ВС Польши: сближение с бортом Шойгу совершил польский F-16
7
Роструд: почтальон, который пожаловался Путину на низкую зарплату, работает на полставки
Темы дня
Загрузка...
Реклама