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В Новосибирске создадут отечественную систему выявления риска генетических заболеваний

Сибирь
22 июня, 13:16 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 22, июня. /ТАСС

Система позволит снизить стоимость такой процедуры минимум вдвое

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НОВОСИБИРСК, 22 июня. /ТАСС/. Специалисты научно-производственных компаний наукограда Кольцово под Новосибирском разрабатывают отечественный инструментарий для расшифровки генома человека и выявления с его помощью предрасположенности к генетическим заболеваниям. Это позволит снизить стоимость такой процедуры минимум вдвое, сообщил ТАСС в кулуарах форума "Технопром" в Новосибирске заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Исследование генома человека позволяет выявить маркеры предрасположенности ко многим заболеваниям, включая разные формы рака. Эта информация дает возможность если не предотвратить болезнь, то хотя бы ускорить диагностику, обратившись к нужному специалисту при появлении первых симптомов, считает ученый.

"В России есть фирмы, которые этим занимаются, но полностью на импортных платформах: приборы, программное обеспечение, реагенты. По цене это даже в два-три раза дороже, чем в США. Отечественная реагентика сможет от этого уйти. Идет разработка первого этапа своей приборной базы и реагентики, которую уже во многом сделали: химические компоненты есть, их осталось сбалансировать", - сказал Нетесов.

На реализацию этого проекта, по оценке ученого, потребуется 5-7 лет и около 2 млрд рублей. Ожидается, что исследование образца от одного человека на российских приборах и реагентах будет стоить 10-15 тыс. рублей, сейчас это стоит около 28 тыс. рублей.

Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно- промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

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