Более 260 домов спасены от пожара в поселке в Иркутской области

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар в поселке Горячий Ключ в Иркутской области, отстояв от огня более 260 домов. Об этом ТАСС сообщили в региональном ГУ МЧС России.

В четверг в поселке Горячий Ключ пожар охватил пять жилых деревянных домов, в которых проживают 30 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. "Сейчас пожар локализован, благодаря усилиям пожарно-спасательных подразделений от огня спасены более 260 домов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что общая площадь пожара составляет 600 кв. метров.

Пожар в поселке, по предварительным данным, начался в одном из домов по бытовой причине, сообщили ТАСС в четверг в Сибирском региональном центре (СРЦ) МЧС.

"Вся информация - предварительная, пожар начался на территории одноэтажного двухквартирного жилого дома. Пожарные ведут борьбу с огнем, в Чите находится в готовности самолет Бе-200, а Бурятии - вертолет Ми-8", - сказал собеседник агентства.