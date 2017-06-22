Пожар в поселке под Иркутском ликвидирован

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ИРКУТСК, 22 июня. /ТАСС/. Пожар в поселке Горячий Ключ Иркутской области ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС.
"Пожар ликвидирован, погибших и пострадавших нет. Огонь уничтожил пять двухквартирных домов, в которых проживали 47 человек, в том числе 13 детей. Все они размещены у родственников", - уточнили в пресс-службе.
По данным ведомства, установлен виновник пожара, возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности" УК РФ.
"Мужчина готовил пищу на открытом огне в своем дворе. Оставил огонь без присмотра, порывом ветра пламя перекинулось на соседние строения. Ветер и сильная жара способствовали распространению пожара", - уточнили в МЧС.
Общая площадь пожара составила 600 кв. метров. Первые борьбу с огнем начали добровольцы.