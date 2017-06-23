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Аэропорт Новосибирска не смог принять пять рейсов из-за тумана

Сибирь
23 июня, 6:01 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 23, июня. /ТАСС

Вылет еще пяти задержан

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© Евгений Курсков/ТАСС,архив

НОВОСИБИРСК, 23 июня. /ТАСС/. Новосибирский аэропорт Толмачево из-за густого тумана в пятницу утром не смог принять пять рейсов, вылет пяти рейсов задерживается. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"23 июня утром на территории аэропорта Толмачево и в зоне подхода к нему образовался густой туман. По состоянию на 06:40 местного времени минимальная видимость составляла 150 метров. Рейс У6 100 Москва - Новосибирск отправлен на запасной аэродром в Кемерово, рейсы S7 177 из Москвы, RL 8066 из Антальи, S7 864 из Пекина и S7 3338 из Санкт- Петербурга - в Барнаул", - сказали в пресс-службе.

В справочной кемеровского аэропорта ТАСС сообщили, что самолет, направленный в Кузбасс, уже готовится к вылету.

На вылет из Толмачево задерживаются пять рейсов: У6 99 Новосибирск - Москва (до 10:30), S7 178 Новосибирск - Москва (до 10:30), S7 174 Новосибирск - Москва (до 10:40), S7 857 в Прагу (до 11:00) и RL 8065 Новосибирск - Анталья (до 11:10). "Задержанные рейсы будут отправляться по мере прибытия воздушных судов с запасных аэродромов", - добавили в аэропорту.

Сейчас видимость в районе Толмачево составляет более 10 тысяч метров.

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