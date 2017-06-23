"Газпром" построит 180 км межпоселковых газопроводов в Томской области к 2020 году

ТОМСК, 23 июня. /ТАСС/. "Газпром" планирует приступить в 2017 году к сооружению шести межпоселковых газопроводов в Томской области. Как сообщили ТАСС в пятницу в администрации региона, ввести 180 км сетей планируется до 2020 года.

"В этом году "Газпром" приступит к сооружению шести межпоселковых газопроводов. Ввод объектов запланирован до 2020 года. Протяженность сетей - 180 км", - уточнили в пресс-службе.

"Газпром" реализует проект в Асиновском, Зырянском, Первомайском, Томском и Шегарском районах. Помимо этого компания построит две газораспределительные станции.

В рамках соглашения между компанией и администрацией Томской области в регионе уже появилось пять межпоселковых газопроводов протяженностью 98 км, благодаря чему уровень газификации вырос с 6,3% до почти 12%.