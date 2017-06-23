Подозреваемые в ранении пяти человек из автоматов задержаны в Омске

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали в Омске двух подозреваемых в покушении на убийство пяти человек, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК России по Омской области.

"По инициативе следственных органов 29-летнему подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 26-летнему подозреваемому - в виде домашнего ареста", - уточняется в сообщении.

Инцидент произошел 9 июня на проспекте Королева в Омске, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц" УК РФ. Установить личности стрелявших удалось благодаря совместной работе следователей и полицейских.

По версии следствия, подозреваемые, находившиеся в масках, несколько раз выстрелили из автоматического оружия в приехавших к ним на встречу мужчин. После этого стрелявшие скрылись с места преступления на автомобиле ВАЗ-2114, а потерпевшие были госпитализированы с ранениями ног, им оказана медицинская помощь.