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Туристический маршрут на стойбище оленеводов создан в Красноярском крае

Сибирь
23 июня, 9:51 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 23, июня. /ТАСС

Его первыми участниками стали учащиеся учебных заведений

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КРАСНОЯРСК, 23 июня. /ТАСС/. Туристический авиамаршрут от Туры, районного центра Эвенкии, до стойбища оленеводов Додо создан в Красноярском крае, сообщила в пятницу пресс- служба Эвенкийского муниципального района.

"Стойбище Додо расположено в 100 километрах от поселка Тура, время в пути на вертолете 30 минут в одну сторону. Первыми участниками маршрута стали учащиеся общеобразовательных и средне-специальных учебных заведений райцентра, а также представители общественности", - уточнили в администрации района.

Додо расположено на берегу небольшой и совершенно не судоходной реки Кандыкан, куда в летнее время можно добраться лишь на вертолете. В стойбище работают оленеводы филиала хозяйства "Суриндинский", которые занимаются содержанием и разведением домашних оленей.

В пресс-службе отметили, что маршрут должен стать доступным для всех желающих. Пока же его задача - приобщение детей к традициям и укладу жизни эвенков, воспитание национального самосознания.

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