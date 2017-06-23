Туристический маршрут на стойбище оленеводов создан в Красноярском крае

Федерация настольного тенниса России не заинтересована в натурализации иностранных игроковСпорт 23 июня, 10:51
Чем угостить на Ураза-байрам: традиционные праздничные рецепты из пяти регионов РоссииОбщество 23 июня, 10:34
Реконструкция здания Малого театра в Москве завершенаОбщество 23 июня, 10:32
Сбербанк и Google запустили для тюменских предпринимателей проект "Бизнес класс"Новости партнеров 23 июня, 10:27
В Тюмени дали старт строительству клинического госпиталя стоимостью 3,5 млрд рублейНовости партнеров 23 июня, 10:24
Полигон "Кучино" после рекультивации может стать горнолыжным спускомОбщество 23 июня, 10:16
Тренер Емельяненко считает борьбу слабой стороной бойца МитрионаСпорт 23 июня, 10:14
Ураза-байрам: как подготовиться и отметить праздник окончания мусульманского постаОбщество 23 июня, 10:13
Times: лидер лейбористов Корбин впервые опередил по популярности премьер-министра МэйМеждународная панорама 23 июня, 10:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 23 июня. /ТАСС/. Туристический авиамаршрут от Туры, районного центра Эвенкии, до стойбища оленеводов Додо создан в Красноярском крае, сообщила в пятницу пресс- служба Эвенкийского муниципального района.
"Стойбище Додо расположено в 100 километрах от поселка Тура, время в пути на вертолете 30 минут в одну сторону. Первыми участниками маршрута стали учащиеся общеобразовательных и средне-специальных учебных заведений райцентра, а также представители общественности", - уточнили в администрации района.
Додо расположено на берегу небольшой и совершенно не судоходной реки Кандыкан, куда в летнее время можно добраться лишь на вертолете. В стойбище работают оленеводы филиала хозяйства "Суриндинский", которые занимаются содержанием и разведением домашних оленей.
В пресс-службе отметили, что маршрут должен стать доступным для всех желающих. Пока же его задача - приобщение детей к традициям и укладу жизни эвенков, воспитание национального самосознания.