Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки увеличилась вдвое, до 54 тыс. га

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Сибири за минувшие сутки увеличилась в два раза, достигнув по состоянию на утро пятницы 54 тыс. гектаров, сообщила Авиалесохрана.

"На 00:00 мск 23 июня площадь лесных пожаров в Сибири составляет 54 тыс. гектаров. За сутки площадь выросла в два раза", - говорится в сообщении ведомства.

Половина пожаров приходится на Иркутскую область, где площадь возгораний выросла в три раза, до 27 тыс. га. В Красноярском крае зарегистрированы пожары на площади 15 тыс. га (почти в два раза больше), в Туве - 7,4 тыс., в Бурятии - 2,3 тыс. га. Пожары отмечены на землях особо охраняемых природных территорий в Бурятии в Тункинском парке и Байкальском заповеднике (134 га), на землях "Заповедного Прибайкалья" в Иркутской области (94 га), в Красноярском крае в Саяно-Шушенском заповеднике и Шушенском бору (45 га).

В тушении пожаров в Красноярском крае принимает участие более 500 человек

По оперативной информации на территории Красноярского края на 11:00 (07:00 мск) действовало 48 лесных пожаров на общей площади более 14,7 тыс. гектаров. Очаги возгораний находятся в 15 районах края. В тушении пожаров на территории Красноярского края задействовано 527 человек и 38 единиц техники.

В Туву из Красноярского края прибыло 50 сотрудников парашютно-десантной службы Авиалесохраны, которых задействуют на тушении крупных лесных пожаров, действующих в Кызылском и Каа-Хемском районах, сообщил республиканский Госкомлес.

Пожары из-за сухих гроз

Новые пожары в Бурятии продолжают возникать из-за сухих гроз, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ). На утро 23 июня в Бурятии проводятся работы по тушению 25 очагов. Из них 20 продолжает действовать на общей площади около 2,45 тыс. га, и пять локализовано на площади около 40 га.

"В числе действующих пожаров два очага в Тункинском национальном парке на общей площади 134 га. Принято решение о привлечении сил и средств федерального резерва Авиалесоохраны на тушение данных пожаров, - сообщили в РАЛХ. - Также в результате авиационного мониторинга обнаружен очаг в Байкальском заповеднике. Тушение огня там осложнено труднодоступностью местности, на данный момент силы и средства отправлены на место работ".

Всего с огнем в регионе борются более 700 человек. На территории республики продолжает действовать режим ЧС.

По данным Минприроды Забайкальского края на утро пятницы, в регионе действуют три лесных пожара на общей площади 25 га. Еще три пожара локализованы на 1766 га. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении пожаров участвуют 218 человек, в том числе 119 парашютистов-десантников, задействовано 35 единиц техники.

Ситуация на Дальнем Востоке

По данным департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу (ДФО), в минувшие сутки на востоке страны тушили 48 лесных пожаров на площади 12,1 тыс. га. Основные площади пожаров проходятся на территорию Якутии, где огонь за сутки прошел более 10 тыс. га. Леса также горели в Амурской и Магаданской областях, в Хабаровском крае и на Чукотке.

К борьбе с огнем в регионах привлекалось свыше 300 человек, было задействовано 32 единицы техники и шесть воздушных судов. По данным на утро пятницы, потушены два пожара в Якутии, остальные продолжают гореть.

Для проведения мониторинга ситуации на Дальнем Востоке и Забайкалья используются беспилотные летательные аппараты Восточного военного округа (ВВО). Данные, полученные с помощью беспилотников, использованы для контроля пожароопасной обстановки в зонах ответственности ВВО.