Пятеро жителей Омска получили по два года колонии за подрыв банкоматов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Ленинский райсуд Омска вынес приговор пяти местным жителям. Они признаны виновными в двух подрывах банкоматов и получили по два года исправительной колонии каждый, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Омской области.

"В Омске вынесен приговор по уголовному делу в отношении пяти местных жителей, обвиняемых в попытке хищения из двух банкоматов более 7 млн рублей. Ленинский районный суд Омска назначил каждому по 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

30-летний Дмитрий Аляев, 29-летний Алексей Бойцов, 22-летний Сергей Миненко, 21-летний Александр Шетцель и 20-летний Сергей Краснов признаны виновными в групповом "покушении на кражу с незаконным проникновением" (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Установлено, что для подрыва банкоматов они использовали газовый баллон и гвоздодер, которые предварительно опробовали на найденном на свалке холодильнике. Ночью 12 января все пятеро подъехали к одной из многоэтажек на ул. Карбышева в Омске, на первом этаже которого были расположены два банкомата. Надев маски и перчатки, мужчины попытались взорвать один из них, однако взрывной силы не хватило для повреждения корпуса хранилища. Спустя несколько дней они вновь предприняли попытку взорвать другой банкомат, однако им не удалось осуществить задуманное по той же причине.

Известно, что в это время в банкоматах находилось более 7 млн рублей.

Все участники покушения были задержаны полицейскими. Вину в совершении преступлений они признали полностью, заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.