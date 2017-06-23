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Инструктора, сломавшего ногу на вершине горы на Алтае, эвакуировали вертолетом

Сибирь
23 июня, 11:07 UTC+3 ГОРНО-АЛТАЙСК ГОРНО-АЛТАЙСК 23, июня. /ТАСС

По данным МЧС, пострадавший - житель города Новосибирска, его жизни и здоровью ничего не угрожает

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июня. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали с вершины Ак-Тру в Горном Алтае инструктора альпинистского лагеря. Мужчина сломал ногу и его пришлось вывозить вертолетом в медучреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Республики Алтай.

"Вечером 22 июня поступила информация о том, что на вершине Ак-Тру инструктор альпинистского лагеря получил травму ноги - перелом бедренной кости. Сегодня вертолет МЧС России с медиком и четырьмя спасателями доставил пострадавшего в Горно-Алтайск - его передали врачам скорой помощи и доставили в республиканскую больницу", - сказали в ведомстве.

По данным ГУ МЧС, пострадавший - житель города Новосибирска 1962 года рождения. Сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

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