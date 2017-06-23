Глава района в Новосибирской области пойдет под суд за непостроенный дом для детей-сирот

НОВОСИБИРСК, 23 июня. /ТАСС/. Глава Купинского района Новосибирской области Владимир Шубников предстанет перед судом по обвинению в халатности при заказе строительства жилья для детей-сирот. В результате бюджету причинен ущерб более 3,8 млн рублей, а дом так и не был построен, сообщила в пятницу пресс-служба областной прокуратуры.

"Прокурор Купинского района... утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего главы района Владимира Шубникова. Уголовное дело рассмотрит по существу Купинский районный суд Новосибирской области", - говорится в сообщении.

Уголовное дело по статье "халатность" было возбуждено следователем регионального управления СК РФ после прокурорской проверки. По версии следствия, в мае 2014 года Шубников и директор ООО "Экоресурс" заключили муниципальный контракт на сумму около 19 млн рублей на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в городе Купино. Жилье предназначалось для 16 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По контракту, застройщик обязан был ввести дом в эксплуатацию не позднее 1 июля 2015 года, но многоквартирный дом так и не был построен. Однако Шубников, как отмечают правоохранительные органы, без экспертизы принял выполненные частично работы и оплатил их, причинив бюджету Новосибирской области ущерб в размере свыше 3,8 млн рублей. Кроме того, этим Шубников лишил детей-сирот права на своевременное получение бесплатного жилья, сообщают в прокуратуре.