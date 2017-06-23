Ограничения на ловлю байкальского омуля введут с 2018 года

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Ограничения на промышленную ловлю байкальского омуля начнут действовать с начала 2018 года, сообщил в пятницу журналистам заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков.

Он напомнил, что ограничительные меры не коснутся рыбаков-любителей и малочисленных местных народов. "Действительно, мы очень долго обсуждали вопросы, связанные с ограничением промысла байкальского омуля. Мы введем ограничение, но уже по итогам путины (сезон, в течение которого проводится интенсивный лов - прим. ТАСС) в текущем году. К сожалению, мы не успели ввести ограничение в правила рыболовства до начала путины, поэтому уже решили дать возможность рыбакам произвести вылов, но со следующего года ограничения на промышленный вылов будут введены", - сказал Шестаков.

Глава Росрыболовства напомнил, что ограничения на ловлю байкальского омуля в Советском Союзе вводились почти на 13 лет. "Я думаю, что нам важно здесь действительно сохранить этот уникальный вид рыбы", - отметил замминистра.

Шестаков добавил, что сегодня воспроизводством байкальского омуля начинает заниматься ряд российских заводов, в частности на территории Бурятии. "В прошлом году впервые "Главрыбвод" и его байкальский филиал смогли заложить икру байкальского омуля. В этом году были произведены уже выпуски, поэтому мы надеемся, что ситуация будет улучшаться. Но в целом, как говорят наши ученые, пока она достаточно напряженная", - добавил Шестаков.

Впервые количество байкальского омуля уменьшилось в 2008 году, до 20 тыс. тонн, а по итогам 2015 года составляло порядка 10 тыс. тонн. Динамика сокращения популяции была названа критической с риском полного ее исчезновения в течение нескольких лет. Причинами сложившейся ситуации ученые называют общую экологическую ситуацию, установившееся маловодье в бассейне Байкала, наблюдающуюся не первый год засуху и браконьерство. Единственный в истории запрет промыслового вылова байкальского омуля действовал с 1969 по 1982 год: первые шесть лет существовал полный запрет, в последующие семь лет рыба вылавливалась для научной разведки и экспериментально.

Байкальский омуль - эндемик озера Байкал, ценная промысловая рыба рода сигов семейства лососевых.