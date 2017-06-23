В Чите начата проверка по факту отравления детей таблетками от курения

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ЧИТА, 23 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Следователи начали проверку по факту отравления воспитанников детского сада номер 73 в Чите, предположительно, таблетками от курения, сообщил в пятницу ТАСС пресс-секретарь следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.
"На данный момент известно о госпитализации в краевую детскую клиническую больницу троих пятилетних воспитанников детского сада. Предположительно, они отравились таблетками от курения", - сказал Марков.
По его словам, проверка установила, что дети могли употребить таблетки, которые принадлежали одной из работниц детского сада.
В краевом Минздраве добавили, что первоначально в больницу поступили шестеро детей, троих из них позже отпустили домой, двое в состоянии средней степени тяжести находятся в отделении педиатрии, одна девочка - в реанимации.
Это не первый случай массового отравления детей в Чите за последний месяц. 5 июня здесь были госпитализированы пятеро детей с острым отравлением неизвестным веществом. Они рассказали, что съели конфеты "Бешеная пчелка", позже экспертиза установила, что дети отравились синтетическими наркотиками.
В результате был арестован один из отравившихся - подросток 2000 года рождения, заявлявший, что нашел на улице конфеты и угостил ими остальных. Он обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.