Более 30 обращений о последствиях шторма приняли диспетчеры в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 23 июня. /ТАСС/. Аварийные службы Новосибирска устраняют последствия порывистого ветра, который накануне вечером привел к обрывам линий электропередач и падениям деревьев. Неблагоприятный прогноз погоды сохранится и на выходные дни, сообщили в пятницу в пресс-службе мэрии Новосибирска.

"О последствиях порывистого ветра поступило 36 обращений: 14 обрывов воздушных линий (из них шесть из-за упавших веток и деревьев), 12 деревьев и веток, упавших на придомовые территории, пять деревьев и веток, упавших на тротуары возле проезжей части, два дерева, повредившие автомобили, три упавших световых опоры", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, вечером 22 июня в единую дежурно- диспетчерскую службу (ЕДДС) поступил шквал звонков - 1788. После штормового ветра зафиксировано 10 отключений на линиях 10 кВ (среднее время отключений составило 1,5-2 часа), 90 отключений на линиях 0,4 кВ (большинство отключений устранены до 24 часов 22 июня). Работали восемь аварийных бригад "Новосибирских городских электрических сетей" (НГЭС), семь бригад предоставило АО "РЭС".

Ранее сообщалось, что в результате штормового ветра в лесопарковой зоне Академгородка на голову женщине упала сгнившая береза. От полученной травмы женщина скончалась на месте, проводится доследственная проверка.

По данным ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", 25 июня на территории Новосибирска сохранится неблагоприятный прогноз: ожидаются дождь, гроза, град, усиление ветра до 20 м/с. В регионе объявлено штормовое предупреждение.