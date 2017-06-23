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Инвестиции в основной капитал Новосибирской области сократились в 2016 году на 19%

Сибирь
23 июня, 16:18 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 23, июня. /ТАСС

Губернатор региона не уточнил причины падения, но отметил, что третий год подряд все больше средств инвесторы вкладывают в орудия производства

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НОВОСИБИРСК, 23 июня. /ТАСС/. Инвесторы вложили 143,5 млрд рублей в основной капитал Новосибирской области в 2016 году. Как сообщил в пятницу губернатор региона Владимир Городецкий, это на 19% меньше, чем в 2015 году.

"В 2016 году инвестиции в основной капитал по Новосибирской области составили 143,5 млрд, что на 19% меньше, чем в 2015 году. Несмотря на негативную динамику отмечается замедление темпов падения", - сказал Городецкий на ежегодном послании в правительстве региона.

Губернатор не уточнил причины падения, но отметил, что третий год подряд все больше средств инвесторы вкладывают в орудия производства: оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь - их удельный вес составил 45% от общего объема вложенных инвестиций. По его словам, наиболее инвестиционно привлекательными по- прежнему остаются транспортная отрасль и связь.

Городецкий добавил, что в 2016 году господдержкой воспользовались 23 инвестора, ее общий объем составил 529 млн рублей. Поддерживаемые правительством проекты инвестировали 8,6 млрд рублей, объем налогов составил около 1 млрд рублей.

По данным властей, в числе крупных инвестпроектов, реализация которых завершена в 2016 году, - аквапарк, тепличный комплекс "Толмачевский", третья линия по производству влажных кормов для животных компании "Марс", производственный корпус предприятия "Катод".

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